Van der Garde: "Umarım de Vries'e zaman verilir"

Nyck de Vries, bu yıl AlphaTauri ile tam zamanlı olarak Formula 1'de yarışmaya başlamıştı ancak geride kalan yarışlarda puan alamayan iki isimden birisi oldu.

Gösterdiği bu etkisiz performans nedeniyle De Vries'in geleceği tartışma konusu oldu.

Hollandalı pilota İspanya GP sonrasına kadar süre tanınmış durumda ve eğer beklentileri karşılayamazsa, muhtemelen koltuğunu kaybedecek.

Eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde, De Vries'in AlphaTauri'deki sorunlarının kokpitte çok fazla düşünmesinden kaynaklandığına inanıyor.

Hollandalı pilot, "Nedense Nyck'in fazla analitik bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum."

"Eminim düşünmek için vakti olmadığında her şey çok daha iyi olacaktır."

"Geçen yıl Monza'da Alex Albon'un yerini aldığında bir şeyleri analiz edecek vakti yoktu. Sadece direksiyona geçti, sıralama turlarında takım arkadaşını geçti ve yarışta puanlar topladı. O zaman herkes onun ne kadar hızlı olduğunu zaten gördü.

"Nyck'in gerçek bir yeteneği var ve aracı çok iyi hissediyor. Ancak bazen kendi düşünceleri yüzünden aracın içinde kayboluyor. Buna alışmak için zamana ihtiyacı var. Umarım bunu başarır." dedi.