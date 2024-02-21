Van der Garde: "Testlerde herkesin her şeyi göstereceğini sanmam"

Formula 1 sezonu 21 Şubat Çarşamba günü Bahreyn'deki test günlerinde resmen başlayacak.

O andan itibaren takımların, yeni araçların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ve güncellemelerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için üç günleri olacak.

Giedo van der Garde, RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda test günlerini ve bu testlerden neler bekleyebileceğimizi değerlendirdi.

Van der Garde, "Charles Leclerc ilk deneme sürüşünde aracın yol tutuşundan memnundu, Max Verstappen de öyle. Ancak iyi lastiklerle sürüş yapmadığınız için oranlarda bir değişiklik olup olmayacağını tahmin etmek çok zor."

"Test günlerinde herkes kendi programını uyguluyor. Bu yüzden bence yarış temposuna daha fazla bakmalısınız: Kim ne yapıyor, ne kadar istikrarlı sürebiliyor, kim hızlı ve lastik aşınması ne durumda?"

"Bahreyn'de son iki gece gerçekten hızlı zamanlar görebilirsiniz, ancak herkesin her şeyi göstereceğini sanmıyorum."

Bahrain F1 track start line grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ama bence testlerin son gününde, bir hafta sonraki yarış için araçlarla ilgili tüm güncellemeleri görebilirsiniz."

"Test günlerinde çok şey beklediğim bir takım var mı? Bunu değerlendirmeyi zor buluyorum. Bence Red Bull çok iyi durumda, çünkü bir süredir bu yılın aracı üzerinde çalışıyorlar."

"Bence Ferrari de iyi durumda olacak. Mercedes de gerçekten iyi bir adım attı. Red Bull'un kardeş takım RB üzerindeki etkisinin ne olacağı da ilginç olacak çünkü artık daha fazla birlikte çalışıyorlar. Yani onlar da gerçekten iyi bir adım atacaklar. Bu yüzden ilginç olacak. Ancak Red Bull kesinlikle açık ara favori." dedi.

Van der Garde'ye test gününde göz önünde bulunduracağı ana şeylerin neler olduğu soruldu.

"Teknik düzeyde, takımların hangi parçaları getirdiğine bakacağım. Araçların nasıl göründüğüne, hava akışının nasıl olduğuna, ne tür kanatlarla sürdüklerine, çok fazla yakıtla hangi yarış temposunda sürdüklerine ve bunu hangi lastiklerle yaptıklarına bakacağım." dedi.