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Formula 1 / Son dakika

Van der Garde, Red Bull ve Mercedes arasında iyi bir rekabet bekliyor

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Eski Formula 1 sürücüsü Giedo van der Garde, Red Bull’un geçen seneye kıyasla bu sezon Mercedes’e karşı daha çok direnç gösterebileceğini düşünüyor.

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Van der Garde, Red Bull ve Mercedes arasında iyi bir rekabet bekliyor

Red Bull 2021 aracını Salı günü gerçekleştirdiği lansmanla, büyük bir sunum olmadan, sadece bir video ve sosyal medyada paylaştıkları iki fotoğrafla tanıtmıştı.

Motorsport.com tarafından, Van der Garde’ye yeni araçla ilgili ilk izlenimleri sorulduğunda, eski Formula 1 pilotu şakayla karışık, ‘’Geçen seneki araca benziyor!"

‘’Ancak Bahreyn’de bütün araçlar tamamen farklı görünecek.’’ dedi.

RB16B’nin paylaşılan resimleri araç hakkında çok fazla şey söylemese de, Van der Garde, Red Bull’un bu yıl 2020 sezonundan daha güçlü olmasını bekliyor.

‘’Umutluyum. Tabii ki testlere erken başladılar, bu yüzden ellerinde pek çok veri var. Aynı zamanda rüzgar tünelini de değiştirdiler, yani korelasyon şu an daha iyi olacak. Max’ın bu sene Perez gibi, fayda sağlayabileceği iyi bir takım arkadaşının olması da büyük bir avantaj.’’

‘’Bence son birkaç yıla kıyasla daha iyi durumdalar. Hâlâ Mercedes’in avantajlı durumda olmasını bekliyorum ancak daha heyecanlı olacak.’’

Van der Garde’nin Red Bull hakkında bu denli iyimser olmasının sebeplerinden birinin de, Honda’nın bu sezon için ürettiği güç ünitesi olduğunu öğreniyoruz.

‘’Tabii ki henüz çok fazla bir şey bilmiyoruz, fakat yeni bir motorun tanıtılması her zaman olumludur. Her durumda, eskisinden daha iyi olacaktır ve Honda doğal olarak son senesinde parlamak isteyecektir. Umarım bu başarılır."

Verstappen, geçen yıl birkaç motor sorunu yaşamıştı. Van der Garde’ye, normalde 2022'de getirilecek güç ünitesinin erken tanıtılmasının risk taşıyıp taşımadığı sorulduğunda Hollandalı pilot, ‘’Geçen sene birkaç problemle karşılaştıkları doğru. Ancak bu, ne kadar zorlamak istediğinizle de ilgili. Belki de Formula 1’deki son iki seneleri olduğunun farkındalardı ve bu yüzden bundan en iyisini çıkarmak istediler.’’ yanıtını verdi.

Van der Garde, Perez’i GP2 zamanından tanıyor. İkili 2010 yılında Barwa Addax için beraber yarışmışlardı.

Hollandalı pilot, Red Bull’un Perez’le anlaşmasından ötürü mutlu görünüyor.

‘’Bence Max’a yakın olacak. Max tabi ki bir kazanan ve griddeki en iyi sürücülerden biri. Ancak Perez’in de ondan düşük kalır pek fazla yanı yok, biraz olabilir, fakat çok değil. Aralarında, özellikle sıralama turlarında bazen çeşitli farklar olabileceğini düşünüyorum. Ancak Perez yarışlarda gerçekten güçlü olacak. Lastik yönetiminde iyi, stratejik olarak güçlü ve Pazar günleri hep hızlı.’’

‘’Bazı yarışlarda Max’a yakın olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyorum. Bu iyi bir şey, çünkü takımı bir sonraki seviyeye taşıyacak. Ek olarak Max, bu güçlü ikili mücadeleden bir şeyler öğrenebilir ve gelişebilir. Perez’in gelişi onlar için büyük bir artı.’’

Perez, Force India’da Ocon’la takım arkadaşıyken zaman zaman Fransız sürücüyle sorunlar yaşamıştı.

Bununla ilgili, ‘’Force India’daki durum farklıydı. Ocon takıma birden katıldı ve Perez uzun zamandır oradaydı. Perez aşağı yukarı bir numaraydı.’’ diyen Van der Garde, Ocon’un gelip, takım sanki kendi takımıymış gibi davrandığını dile getirdi.

Van der Garde, ‘’Özellikle geçen seneden sonra Perez o koltuğu hak etti. Çok iyiydi. McLaren’da bir şansı vardı fakat bu sadece bir yıl içindi ve hemen bitti. Ancak bundan sonra giderek güçlendi. Çok tutarlı, yarışlarda iyi, garip hatalar yapmıyor ve sürekli puan alıyor.’’

‘’Bu sebeplerden dolayı takıma çok iyi uyduğunu düşünüyorum.’’ dedi.

Van der Garde, son olarak Verstappen’in geçen sezon daha iyi bir sürücü haline geldiğini düşünüyor.

‘’Bence onun [Verstappen’in] bu sezonki hedefi beş ila yedi galibiyet olmalı. Umuyorum ki bu galibiyet sayısı, şampiyonanın sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vermesi için yeterli olur. Bu çok iyi olur. Geçen sezon Hamilton’un her şeyi kazanmasından dolayı biraz sıkıcıydı.’’

‘’Umarım bu sezon Max, şampiyonluk için onunla savaşabilir. Bunu yapması kolay olmayacak. Her şey Mercedes'in neler yaptığına bağlı olacak."

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Editör Betim Aker

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