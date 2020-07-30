Van der Garde: "Red Bull, Perez'i Albon'un yerine getirmeli"

Red Bull'da Alex Albon bekleneni veremedi ve şimdiden kendisine eleştiriler başladı.

Avusturyalı ekip, Taylandlı sürücünün arkasında durmaya devam ediyor. Ancak bu durum akıllara geçen yıl Pierre Gasly'nin başına gelenleri getiriyor.

Çünkü geçen yıl Gasly de kötü performans sergilemiş ve buna rağmen takımda kalacağı açıklanmıştı. Sonrasında aniden yerini Albon aldı.

Racing Point'te Sergio Perez'in yerini sezon sonunda Sebastian Vettel'in alması beklenirken, Meksikalı pilot bu hamleyle boşa çıkacak.

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde'ye göre Red Bull, Perez'i Albon'un yerine geçirmeli.

Racingnews365.nl'ye konuşan Van der Garde, "Red Bull'un aklı varsa Sergio Perez'i Verstappen'in yanındaki diğer araca koyarlar."

"Sergio, Albon'dan çok daha iyi. Bunu özellikle Albon'ın Max'ten yarım saniye daha geride olduğu sıralama turlarında görebilirsiniz."

"Bence Perez, Verstappen'i kovalayacak hıza sahip ve bu, Max'e yardımcı olacak." dedi.

Böyle bir durumda Albon'un AlphaTauri'de Daniil Kvyat'ın yerine geçmesi beklenebilir.