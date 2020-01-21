Van der Garde: "Red Bull, Newey'e çok fazla güvenmemeli"

Adrian Newey, en başından itibaren Red Bull için çalışıyor ve şimdiye kadar tasarladığı şasiler her zaman en iyilerden birisi oldu.

Newey, 2010-13 yılları arasında Red Bull ile dört şampiyonluk almayı başardı.

Ancak Red Bull, 2014 yılında gelen turbo hibrit motorlarla birlikte geriye düşmekten kurtulamadı ve artık en iyi şasinin Mercedes'te olduğu düşünülüyor.

Giedo Van der Garde, Mercedes'te şampiyonluğa ulaşan araçlar tasarlayan ancak aynı şeyi Williams'ta yapamayan Paddy Lowe'u örnek gösterdi ve Red Bull'un Newey'e çok fazla güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı pilot, "Lowe uzun yıllar Mercedes'le birlikteydi. Fakat sonra Williams'a gitti ve daha fazlasını yapamadı."

“Bir takımda her zaman aynı kişilere sahip olmanın tehlikeli olabileceğini görebilirsiniz. Çünkü ihtiyaç duyulan şey sürekli bir mücadeledir."

“Her zaman eski isimlerin etrafında çok iyi gençler olduğundan emin olabilirsiniz. Red Bull da şimdi bunu yapmak zorunda kalacak." dedi.