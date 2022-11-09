Van der Garde: "Red Bull, bütçe sınırı cezasını pek hissetmeyecek"

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Ekim ayında FIA tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında Red Bull'a 7 milyon dolar para cezası ve %10 aerodinamik gelişim kısıtlaması verildi.

Para cezasının Red Bull üzerinde etkisi olmayacak çünkü bu miktar bütçe sınırına yansımıyor. Fakat %10'luk gelişim kısıtlamasıyla Red Bull, gelecek yıl rakiplerinden çok daha düşük bir gelişim süresine sahip olacak.

Christian Horner, bunun Red Bull'a tur başına 0.5 saniyeye mâl olacağı görüşünde ancak rakipleri aynı görüşte değil.

Böyle düşünenlerden birisi de, cezanın Red Bull'u pek etkilemeyeceğini söyleyen Giedo van der Garde.

Eski F1 pilotu, RacingNews365.com'a verdiği röportajda, "O kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence Red Bull bunu çok az hissedecek."

"Elbette bu bir ceza ve olaya iki açıdan da bakabilirsiniz ama bence o kadar da kötü değil."

"Temelde rüzgar tüneli süresinde ve simülasyonlarda %7'lik bir kayıp yaşıyorsunuz. Formula 1'deki herkes %7'nin gülünç bir miktar olduğunu söyleyecektir fakat mevcut araç iyi geliştirildiği için çok güçlü bir temeli var ve bu oran o kadar önemli olmayacak."

"O kadar iyi bir temelleri var ki gelecek yıl bunu çok fazla hissetmeyecekler."

"Elbette gelecek yıl için bazı şeyleri değiştirmeleri gerekebilir ama bunlar bile çok büyük değişiklikler olmayacak." dedi.