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Formula 1

Van der Garde: "RB20 bu tasarımla 'roket gibi' olacak"

Giedo van der Garde, Red Bull'un Mercedes'in unsurlarını benimsediğini görünce şaşırdı ancak bunun, parçaları çalıştırabileceklerine inandıkları için 'diğerlerinden bir adım önde' olduklarını gösterdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Red Bull Content Pool

Red Bull'un RB20 lansmanı 15 Şubat'ta gerçekleşti.

Sidepod girişlerinden motor kapağına kadar RB20, Mercedes'in W14'ünden ilham almış gibi göründü.

Takımın lansmanında verdiği demeçte Horner, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bunu sadece kronometre gösterecek ama sanal dünyada daha iyi olduğunu düşünmeseydik bunu tasarlamazdık." 

Van der Garde ise, Red Bull'un Mercedes-vari tasarım yorumunun bir 'roket' yaratacağına inanıyor.

RacingNews365'e verdiği demeçte Van der Garde, "Red Bull'un Mercedes'in arka kısmını biraz kopyalamış olması güzel. Buna biraz şaşırdım ama Mercedes'in bu araçla bir yerlerde doğru bir şey yaptığını görüyorsunuz."

"Yeni araçta sidepod girişlerini görebiliyorsunuz, bunlar son yıllarda hiç görmediğiniz yenilikler."

"Bu yüzden ekibin diğerlerinden bir adım önde olduğundan eminim ve RB20'nin bir roket olacağını düşünüyorum."

Red Bull RB20 with sidepod inlet arrangement, inset

Red Bull RB20 with sidepod inlet arrangement, inset

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sezon öncesi testler Çarşamba günü Bahreyn'deki Sakhir pistinde başlıyor ve Van der Garde birkaç farklı görünüm bekliyor.

Van der Garde, "Bazı değişiklikler olabilir."

"Ayrıca geçen yıldan bir aracı almalarının biraz aptalca olduğunu düşünüyorum. Örneğin Red Bull bunu geçen yıl yaptı ama şimdi değil, Red Bull'un fotoğrafları internete koyduğunu görüyorsunuz ama fotoğrafları editlediler."

"Diğer takımlar da bunu yaptı. Örneğin Aston Martin ve McLaren'de çok az şey görebiliyorsunuz, oynanan oyun bu. Bunu yıllardır yapıyorlar. Mercedes'in ön kanadı da ilginç. Yeni bir şeyle ortaya çıktılar."

"Araçların dış görünümleriyle ortaya çıktığı ve teknik şeyleri tekrar görebildiğim böyle günlerden her zaman keyif alıyorum. Önümüzdeki hafta işe geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

Takımların 2024 renklerine gelince, eski pilot Ferrari'nin bu yılki renk düzeni ödülünü kazanacağını düşünüyor.

"Ferrari'yi beğendim, şık görünüyordu. Mercedes biraz sıkıcıydı, Red Bull ise aynıydı."

"Stake F1'in siyah ve yeşil aracı olumlu bir şekilde göze çarpıyordu. Benim favorim kesinlikle Ferrari. Çok şık bir araç."

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