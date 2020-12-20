Van der Garde: "Perez yarışta Verstappen'e yakın olacak"

Sergio Perez, orta gruptaki takımlarda geçirdiği uzun yılların ardından gelecek yıl Red Bull'a geçiş yapacak.

Red Bull, 2020'yi iki galibiyetle kapattı ve Mercedes'in en yakın rakibiydi. Ancak Max Verstappen, Mercedes pilotlarıyla savaşabilen tek isimdi çünkü Alex Albon beklentilerin çok altında kaldı.

Yeni sezonda Perez'in gelişinin, Red Bull'un elini kuvvetlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Konu hakkında Formule1.nl'ye konuşan Giedo Van der Garde, Perez'le Verstappen'in çok iyi bir ikili olacağını söyledi.

"İki ya da üç ay önce orada yarışacak ismin Perez olacağını söylemiştim. O zamandan beri Ziggo Sport'ta birkaç kez en iyi seçeneğin o olduğunu söyledim. Sergio'nun tecrübesi var, iyi bir yarış temposuyla ne kadar hızlı olduğunu zaten kanıtladı. Red Bull için mükemmel bir isim. Çünkü iyi ve deneyimli bir sürücü. Ama aynı zamanda Meksika pazar nedeniyle de ilgi çekici."

"Sergio bence Max'e de yardımcı olabilir. Yarış hızı, Max ve Red Bull için stratejik anlamda değerli olabilir. Aynı zamanda Max de bazen ona zaman zaman meydan okuyacak bir takım arkadaşına ihtiyaç duyuyor. Şimdi yanında her zaman hızlı olabilecek birine sahip olacak ve bu, Max'i de ateşleyecek. Kısacası bu alınabilecek en doğru karar."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point, and Carlos Sainz Jr., McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Perez iyi ve çalışkan bir adam. Bunu GP2'de de gördüm. Özellikle yarışlarda fark yaratıyordu. Sıralama turlarında iyiydi ama bazen ben biraz daha hızlı olabiliyordum. Şimdi sıralama turlarında da geliştiğini düşünüyorum, ama söylendiği gibi özellikle yarışlara yansıyan farklı bir sürüş tekniği var. Bu açıdan lastik saklama konusunda gerçekten çok iyi."

"Perez'in gelişi şimdi Max'i de tedirgin edecek. En azından yarışlarda öyle olacak. Çünkü sıralama turlarında normal şartlar altında herhangi bir şansı yok. Max kadar hızlı olduğunu sanmıyorum ama yakın olacaklar. Bu sadece iyi bir şey çünkü yarışlarda Mercedes ile savaşırken stratejik seçimler yapabilirsiniz. Geçen yıl Max bunu her zaman tek başına yapmak zorunda kaldı, çünkü Mercedes her zaman iki pilotla birden öndeydi. Perez oradayken stratejik anlamda daha fazla şey yapabilecekler."

"Sergio tabii ki kendisi için yarışmaya çalışacak. Ama herkes Max'in özel biri olduğunu biliyor. Bu durum önümüzdeki yıl tekrar netleşecek. Ama eminim daha yakın olacaklar."