Van der Garde: "Perez, Red Bull için iyi bir iki numara"
Eski F1 pilotu Giedo van der Garde'ye göre Sergio Perez, takım için ideal ikinci pilot olduğu için kontratını yenilemek gayet mantıklı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull Racing, geçtiğimiz günlerde Sergio Perez ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattığını duyurdu.
Eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde, Perez'in iki numara rolüne mükemmel şekilde uyması nedeniyle takımın bu kararını mantıklı bulduğunu belirtti.
Van der Garde, Red Bull'un Perez ile sözleşme uzatma kararını değerlendirerek, "Carlos Sainz'ı takıma alma seçeneği asla işe yaramazdı."
"Eğer Sainz'i davet etselerdi, Verstappen ile araları açılır ve birlikte çalışamazlardı."
"Şu anda en iyi sürücü Max ve Perez de iki numara. Red Bull'daki bu hiyerarşi sayesinde aralarındaki her şey sakince ilerliyor."
"Üstelik Perez iki numara olarak birkaç yarış kazanabilir, sezonu ikinci ya da üçüncü bitirebilir ve bu da takımı olumlu yönde etkiler." dedi.
Red Bull'un doğru bir karar verdiğini vurgulayan van der Garde, "Red Bull mantıklı bir seçim yaptı."
"Perez çok iyi bir iki numara. Evet, son yarışlarda en iyi seviyesinde görünmüyordu ama Red Bull'da Verstappen'e başka kim ikinci pilotluk yapabilir?" ifadelerini kullandı.
Van der Garde ayrıca, Perez'in Meksika'da çok popüler olduğunu ve bu durumun Red Bull için önemli bir pazar avantajı sağladığını hatırlatarak, "Sergio'nun Meksika'da çok popüler olduğunu ve Red Bull için bu pazarın çok önemli olduğunu unutmamalıyız. Böyle bir faktör de göz önünde bulunduruldu." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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