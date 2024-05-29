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Formula 1 Monako GP

Van der Garde: "Ocon takım oyuncusu değil"

Eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde DRS podcastinde, Esteban Ocon'un Monako'da yaptığı hamlelerin "aptalca" olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, yarışın ilk turunda Pierre Gasly ile temas yaşamış ve bu temasın ardından Ocon yarış dışı kalırken, Gasly yola devam etmişti.

Alpine bu hamleden dolayı çok sinirlendi ve Ocon'a ciddi yaptırımlar uygulamayı düşündü.

Konu hakkında konuşan Giedo Van der Garde, Ocon'a yönelik eleştiriler yöneltti.

Van der Garde, "Ocon aptalca davrandı."

"Yarış kırmızı bayraklarla durduğu ve Gasly'nin aracı tamir edildiği için şanslılardı."

"Eğer yönetim Esteban'ı bir sonraki yarıştan men etmeye karar verirse, bu onun için acı verici bir darbe olacak fakat muhtemelen konuyu buraya getirmeyecekler."

"2018 Brezilya'da Verstappen'e ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Aynı derecede aptalcaydı."

"Yarış öncesi brifinginde oturup strateji tartıştığınızı hayal edin. Orada 'pekala beyler, 10. ve 11. sıralardayız. Lütfen, bugün gerçekten ihtiyacımız olan puanları aldığımızdan emin olalım! Bunu yapmak için birbirinize yardım etmelisiniz. Önde olanın önceliği var' dersiniz."

"Peki Ocon ne yapıyor? Gasly'nin yanında biraz boşluk görür görmez oraya giriyor. Bu çok aptalca. Birlikte çalıştığınızdan emin olmalısınız çünkü takımda işler iyi gitmiyor."

"Ocon bir takım oyuncusu değil ve zaman zaman kötü adam oluyor. Bu özelliklerinin üstesinden gelirse güçlü bir yarışçı olabilir." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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