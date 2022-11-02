Van der Garde: "Mercedes'in stratejisi aptalcaydı"

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Mexico City'deki Formula 1 yarışında Max Verstappen yumuşak lastikle pole pozisyonundan başlarken, arkasındaki iki Mercedes pilotu da orta hamuru seçti.

İlk stintte Lewis Hamilton, Verstappen'i iyi bir şekilde takip edebildi. Pit stoptan sonra İngiliz sürücü sert lastikle hiçbir şey yapamadı. Verstappen orta lastiğe geçer geçmez Hamilton'dan uzaklaştı.

Diğer Mercedes'teki George Russell da sert lastikle aynı problemi yaşadı.

Giedo van der Garde, Mercedes'in durumu farklı şekilde ele alması gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Van der Garde, "Aptalcaydı! Çünkü gridde ikinci ve üçüncü pozisyonlarda yer alan bir sürücünüz olduğunda ve kazanmak için yarışabileceğinizi bildiğinizde, stratejileri bölmelisiniz."

"Ben olsam 'Önde başlayan yumuşak lastiklerle, arkadaki de orta lastiklerle başlar' derdim. Mercedes tarafından yapılmış çok akıllıca bir seçim olduğunu düşünmüyorum."

"Normalde son yıllarda stratejik olarak çok güçlüler ve az hata yapıyorlar ama bu yıl bu durum azalmış durumda. İyi idare edemiyorlar. Meksika'da yaptıkları seçim de akıllıca değildi. Zaferi heba ettiler."

"Bence Lewis Hamilton yumuşak lastikle başlasaydı, daha iyi olabilir ve belki de Verstappen'i erken pitle geçebilirdi."

"Daha fazla mücadele edebilirdi. Hızı vardı, sadece sert lastikler onun için pek iyi çalışmadı." dedi.

Sıcaklık ile ilgili sorunlar

Van der Garde, eğer yumuşak lastiği seçseydi, Hamilton'ın zafer için yarışacağından şüphe duymuyor.

"Max [Verstappen] her şeyi kontrol altında tutuyordu ve gerçekten hızlıydı. Eminim cebinde sakladığı birkaç ondalık daha vardı. Ancak Mercedes yumuşak lastikle başlayıp daha sonra orta hamura geçseydi, Lewis'in şansı daha yüksek olurdu."

"Lewis'in de başlangıçta gerçekten hızlı olduğunu ve özellikle orta lastiklerde Max'i yakalayabildiğini görebiliyordunuz."

"Sert lastiğe geçtiğinde sürekli şikayet ettiğini de duyabiliyordunuz çünkü Mercedes'in böyle bir lastikle doğru sıcaklığa ulaşmakta sorun yaşadığını biliyoruz."

"Sert lastiğe geçtiğinizde, normalde sıcaklığı korumak daha zordur. Pazar günü bunun pek de doğru gitmediğini siz de gördünüz."

George Russell orta lastiklerle daha uzun bir ilk bölüm geçirdi ve pite girmeden önce, sert lastiklerin akıllıca bir seçim olup olmadığını sorguladı.

Van der Garde, "Russell haklıydı. Sadece Daniel] Ricciardo'nun ne yaptığına bakın, orta hamurla başladı ve sonra yumuşak lastiğe geçti, bu gayet iyi bir seçimdi. Zaten çok hızlıydı. Russell'ın lastikleri de iyi durumdaydı. Bir yarışta, önceden konuştuklarınızı çabucak değiştirebilirsiniz. O zaman böyle bir senaryo varsa 'hadi deneyelim' diye düşünürsünüz."

"Eğer denemezseniz, hiçbir şey yapamazsınız. Sert lastiğin Lewis Hamilton için pek de iyi olmadığını zaten biliyorlardı. İlk turlarda temelde lastiğin olması gereken sıcaklığa ulaşmadığından şikayet ediyordu."

"O zaman bir Mercedes stratejisti olarak 'farklı bir strateji deneyelim' dersiniz, değil mi? Bence yaşananlar üzücü çünkü Russell yarış sırasında söylediklerinde haklıydı."