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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde'ye göre Mercedes, George Russell'la anlaşmayacak.

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Genel olarak Formula 1 dünyasından pek çok isim gelecek yıl Valtteri Bottas'ın Mercedes'teki koltuğuna George Russell'ın geleceğini düşünüyor.

İngiliz pilot son üç yılı Williams ekibinde geçirdi ve yeteneklerini fazlasıyla gösterdi. Artık ön tarafta yarışacak bir araç istiyor ve Mercedes sürücü akademisinde yer aldığı için ana takıma geçebilir.

Mercedes bu konudaki kararını yaz arasında verecek fakat Lewis Hamilton'ın Bottas'la çok iyi anlaşması, Fin pilotun takımda kalma ihtimalini artırıyor.

Holllandalı eski F1 pilotu Giedo van der Garde, Ziggo Sport'un Formula Cafe programında verdiği demeçte, Russell'ın Mercedes'e gideceğine inanmadığını söyledi. Van der Garde şöyle konuştu: "Açıkçası bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum. Hamilton Mercedes'te yarıştığı sürece Russell'ın Mercedes'e geçebileceğini düşünmüyorum."

"George en fazla Williams'ta kalabilir."

Şu anda Mercedes'le Formula E'de yarışan Nyck de Vries'ın adı, 2022 için Williams'la anılıyor ve eğer Russell, İngiliz ekibe geçerse Hollandalı pilot da F1'e girebilir.

Van der Garde, bu ihtimal sorulduğunda ise şöyle yanı verdi: "Açıkçası bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum."

"Bunu yapabilecek yeteneği var ancak Formula E'de Mercedes ile iyi bir sözleşmesi var ve dayanıklılık yarışları için de Toyota ile anlaşma yaptı."

"Bu şekilde devam etmesini ve Formula E'de yarışmayı sürdürmesini bekliyorum."

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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