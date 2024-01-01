Van der Garde: 'Marko biraz sakin olsaydı, De Vries daha iyi performans gösterirdi"

2023 yılında AlphaTauri koltuğunda başlayan Nyck de Vries'in performansı Helmut Marko'yu memnun edemedi ve Macaristan GP itibariyle De Vries'in yerine Daniel Ricciardo geldi.

Giedo van der Garde, bu durumun adil olmadığını söyleyenler arasında.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Van der Garde, "Bu tamamen adil değil. AlphaTauri'nin sezona sarsıntılı başladığını ve Yuki Tsunoda'nın da bununla başa çıkamadığını unutmayın."

"Nyck zorlanıyordu ve sadece birkaç yarıştan sonra büyük bir baskı altındaydı. Helmut Marko her hafta sonu daha iyi, daha hızlı olmanız gerektiğini, Tsunoda'nın önünde olmanız gerektiğini, çünkü takım lideri olmanız gerektiğini söylediğinde bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sonra da bir noktada kopuyorsunuz."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

"Formula 1'de yeniyken böyle bir takıma tek seferde adapte olmayı düşünmek elbette normal değil. Bu yarım yıl ya da dörtte üç yıl sürer. Herkes Williams'la (2022 İtalya GP'sindeki) o tek yarıştan sonra onun sadece gösteriş yapacağını düşündü ama işler böyle yürümüyor."

"Bu yüzden ona daha fazla zaman verilmemiş olması çok üzücü. O gerçekten neler yapabileceğini göstermek için biraz daha zamana ihtiyacı olan bir adam ve ben onun gerçekten ne kadar iyi olduğunu ve her şeyden önce kendini buna ne kadar adadığını biliyorum."

"Eğer zaman verilseydi o zamana kadar ritmini daha iyi bulmuş olurdu ve belki Helmut Marko da biraz daha sakin ve rahat olurdu, çünkü zaten puan tablosunda bazı puanlar vardı."

"Takım daha rahat olduğunda, otomatik olarak daha iyi performans göstermeye başlarsınız. Araçla bir bütün olursunuz. Bence bu adamların gösterdiği şeyi Nyck de gösterebilirdi."