Van der Garde: "Magnussen'in 2022 performansı etkileyiciydi"

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Kevin Magnussen, 2020 yılının ardından Haas F1 takımından ayrılmış ve koltuksuz kalmıştı. Sonrasında IMSA gibi çeşitli serilere katıldı ancak 2022 yılında sürpriz şekilde F1'e geri döndü.

Danimarkalı sürücü, Haas'la F1'e olan dönüşünde beklentilerin üzerine çıktı ve bir de pole pozisyonu almayı başardı.

Kendisi için beklenmedik yılın ardından Magnussen, pek çok isimden övgü aldı. Bu isimlerden birisi de eski F1 pilotu Giedo van der Garde oldu.

Van der Garde, "Kevin geçen yıl herkesi etkiledi."

"2021'de onunla Le Mans'ta yarışıyordum ve aniden Formula 1'e ana pilot olarak geri döndü."

"F1'e dönmeden önce Haas ile katıldığı testleri hâlâ hatırlıyorum. Kevin harika tur zamanları çıkarıyordu."

"O sıra onunla mesajlaşıyorduk, ikinci günün sonunda bana 'bittim' diye mesaj attı, boynu bitmiş durumdaydı. Bir LMP2'den Formula 1 aracına geçtiğinizde böyle oluyor. İkisi arasındaki fark çok büyük."

"Fakat sezona başladığında, performansından inanılmaz derecede etkilendim!"

"Kabul etmek gerekir ki özellikle ilk birkaç yarışta inanılmazdı!" dedi.