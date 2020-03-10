Van der Garde: "Latifi, F1'de yarışacak seviyede değil"

Yarıştığı alt kategorilerin hiçbirisinde şampiyon olamayan ve 2015'ten beri yarıştığı Formula 2'de sadece altı galibiyet alabilen Nicholas Latifi, Formula 2 dışında sadece İtalya Formula 2 şampiyonasında tek bir zafer elde edebildi.

Zengin işadamı Michael'ın oğlu olan Nicholas, geçen yıl Williams F1'in yedek pilotluğunu yapmıştı ve bu yıl İngiliz ekiple Formula 1'de yarışmaya başlayacak.

Ancak Giedo van der Gard'ye göre F1 seviyesinde bir pilot değil.

“Onun Formula 1 için yeterince iyi olduğunu ve Russell'a zor zamanlar yaşatacağına inanmıyorum. Hatta ona karşı çok zorlanacak."

“Russell'a bakarsanız zaten Formula 3 ve Formula 2'de yarışırken kendisini kanıtlayan harika bir yetenek. Latifi şimdi Formül 1'e geçiyor, ama Williams'ın hayatta kalmasını sağlayacak büyük miktarda para getirdiğini de biliyoruz."

Williams, Robert Kubica'nın ayrılığı sonrası maddi anlamda desteğe sahip olan bir pilot istediğini hiçbir zman gizlememişti.

Van der Garde, "Bana göre yılın hayal kırıklığı o olacak." dedi.

Hollandalı pilot, Kimi Raikkonen için, "Sanırım Raikkonen genç yeteneklere yer almalı. Umarım yakında bırakır." derken, yılın sürprizinin kim olacağı sorusuna, "Racing Point. Bu yıl akıllıca bir hamle yaptılar, muhtemelen Mercedes ile iyi bir anlaşma yaptılar. En azından böyle görünüyor. Ama bence bu adamlar iyi çalışıyor. Testlerde zaten iyilerdi ve bence takımlar şampiyonasında gerçekten dördüncü sırada yer alabilirler, belki arada sırada podyumda yer alabilirler. Bu, taraftalar için güzel olur." yanıtını verdi.