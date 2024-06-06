Van der Garde: "Kanada'da zafer mücadelesi Ferrari ve Red Bull arasında geçecek"
Eski F1 pilotu Giedo van der Garde, Kanada GP'de zafer müacadelesinin Red Bull ve Ferrari arasında geçeceğine inanıyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
1978 yılından bu yana Montreal'de düzenlenen Kanada Grand Prix'si, Formula 1 takviminin değişmez bir parçası oldu.
RacingNews365'e konuşan Van der Garde, 2013 yılında Caterham ile katıldığı Montreal'deki yarışı değerlendirerek, "Şahsen benim için zor bir yarıştı ama gerçekten sürmesi harika bir pist."
"Herkes burası için ‘çok kolay bir pist çünkü sadece birkaç düzlük ve birkaç viraj var’ diye düşünür ama aslında çok zor ve teknik bir pist."
"Temelde çok sayıda virajın kombinasyonunu içeren bir cadde pisti."
"Frenleme konusunda iyi olan ama aynı zamanda kerblerde de iyi giden bir araca sahip olmalısınız."
"Bir sürücü olarak, zaman kazanmak için her zaman biraz daha geç fren yapmalısınız çünkü burada iyi bir çıkış da çok önemli." dedi.
Van der Garde'nin de belirttiği gibi, önemli noktalardan birisi kerbler olacak.
Monako'da Red Bull'a engel olan bu sorun, Milton Keynes merkezli takımı Kanada'da da zorlayabilir.
Van der Garde, “Ferrari, mekanik tutuşa ihtiyaç duyulan ve geç fren yapılan yavaş virajlı her pistte iyi."
"Fakat Red Bull da kesinlikle iyi olacak. Son yıllarda Max ile burada hep kazandılar ve düzlüklerde verimli bir araca sahipler."
"Özellikle DRS açıkken çok güçlüler. Bu yüzden Ferrari ve Red Bull arasında güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum." dedi.
McLaren hakkında ise van der Garde, “Düzlüklerde o kadar iyi değiller, bu yüzden bence Ferrari ve Red Bull arasında güzel bir mücadele olacak." dedi.
#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Giedo Van der Garde
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
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