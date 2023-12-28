Van der Garde: "Hamilton, 2025 sonrasında da F1'de kalabilir"
Giedo van der Garde'ye göre Lewis Hamilton, sekizinci şampiyonluğu için 2025 sonrasında da gridde kalacak.
Lewis Hamilton, yıllar önce "40 yaşından sonra F1'de olacağına inanmadığını" söylemişti. Fakat yıllar İngiliz pilotu haksız çıkardı.
Hamilton, bu yılın ortalarında 2024 ve 2025 yılları için Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşma imzaladı. Bu anlaşma sona erdiğinde Hamilton, neredeyse 41 yaşına girecek.
Fakat Fernando Alonso'nun 42 yaşına gelmesine rağmen hâlâ güçlü bir performans sergiliyor olması, Hamilton'ın daha uzun bir kariyere sahip olmasının önünü açıyor.
RacingNews365'e konuşan Giedo van der Garde'ye göre Hamilton da kariyerini uzatacak.
Van der Garde şöyle konuştu: "Lewis'in devam edeceğini tahmin ediyorum."
"Sonrasında Mercedes'te kalmak ya da başka bir yere gitmek arasında bir seçim yapacak."
"Sekizinci şampiyonluğunu elde edebilmek için bu seçimi yapacaktır; şimdiye kadar yaptığı tüm seçimler doğruydu."
"Son birkaç yıldır Red Bull, Mercedes'ten biraz daha hızlıydı ama ondan önce McLaren'a, sonra da Mercedes'e gitti ve birden fazla şampiyonluk kazandı."
"Artık daha az zamanı var ama belki gelecek yıl tekrar o seviyeye gelirler, bilemeyiz."
"Yeni düzenlemeler geldiğinde, bir başka seçim daha yapacak. Belki bu yine doğru seçim olur ve bir şampiyonluk daha kazanır."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
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