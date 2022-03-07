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Formula 1 Haberler

Van der Garde: "Freitas, kurallara uymayanlara acımayacak"

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yarış direktörü Eduardo Freitas'ın Formula 1'de kurallara uymayanlara acımayacağını düşünüyor.

Van der Garde: "Freitas, kurallara uymayanlara acımayacak"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından FIA, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve bu soruşturmanın ardından yepyeni bir yarış direktörlüğü yapısı hazırlamıştı.

Yeni yapı kapsamında Michael Masi, görevinden alındı ve yarış direktörlüğü görevi iki ayrı kişiye verildi.

Artık Formula 1 yarış direktörlüğü görevini, WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich üstlenecek.

Giedo van der Garde, son yıllarda Racing Team Nederland ile ELMS ve WEC serilerinde yer aldı. Bu serilerde yarış direktörü olarak Eduardo Freitas görev alıyordu.

Van der Garde, bu konu hakkında RacingNews365'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Freitas gerçekten iyi bir yarış direktörü. Onu birkaç yıldır tanıyorum. O katı bir adam, kural onun için kuraldır. Onlara uymazsan, seni cezalandırır!"

"Michael Masi'nin gidişine üzüldüm. Fakat Freitas kesinlikle iyi bir seçim. O yetenekli bir adam. Her şeyi iyi şekilde açıklayabilir. Son yıllarda cezalar ve sürücülerle işbirliği konusunda biraz daha hoşgörülü hale geldi."

"Sürücüler olarak, ki WEC'te bolca eski F1 sürücüsü var, zaman zaman onunla görüştük. Buna kesinlikle açıktı, bu yüzden şu anda doğru noktada  olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca FIA'da onunla kimin çalışacağı, sağ veya sol kolunun kim olacağı da önemli. Bence eski bir pilotun gelip orada olması çok önemli. Böylece özellikle yarış olaylarında, kimin neyi yanlış yaptığı konusunda yardımcı olabilir."

"Bir yarış pilotu, herhangi bir olaya belki de çok az sürüş yapmış olabilecek bir yarış direktöründen farklı bakar. Bu yüzden çok iyi bir kombinasyon yapılması gerekiyor."

"Her yıl rotasyonlu şekilde çalışacak bir, iki veya üç sürücü almaları gerekiyor. Daha sonra pistte neler olup bittiğine dair fikirlerini verebilirler."

 

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