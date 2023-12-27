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Van der Garde: "Ferrari, Leclerc'i '1 numara' yapmalı"

Emekliye ayrılan Giedo van der Garde, Ferrari'nin takım içerisinde Charles Leclerc'i "1 numara" yapması gerektiğini düşünüyor.

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur defalarca Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in takım içerisinde eşit muamele gördüğünü, takım içerisinde herhangi bir "1 numara" olmadığını söyledi.

Ancak bazıları Charles Leclerc'in Carlos Sainz'dan daha üstün olduğunu ve bu yüzden de takım içerisinde daha çok desteklenmesi gerketiğini söylüyor.

Eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde de Monakolu pilotun, takım arkadaşı Sainz'dan daha iyi olması nedeniyle açık bir "1 numara" olması gerektiğini söyledi.

Racingnews365'in aktardığına göre Van der Garde, "Bence bu gerçekleşecek."

"Vasseur'ün Leclerc'in takım içerisinde bir numara olduğunu açıklaması bence çok önemli."

"Geçtiğimiz sezon Ferrari ileriye doğru birkaç adım attı. Strateji ve pit stopları geliştirdiler. 2022'de durum tamamen farklı olmasına rağmen düzlüklerde araç bir roket kadar hızlı hale geldi."

"Tek soru, Ferrari'nin gelecek yıl nasıl bir araca sahip olacağı."

"Zaferler ve şampiyonluk için mücadele edebilecekleri bir araç ürettikleri anda Charles, Max Verstappen'in hayatını zorlaştıracaktır."

"Bence hızlı bir araçtan her şeyi çıkarabilir. Leclerc sıralama turlarında çok iyi; Carlos Sainz'dan daha hızlı."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

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