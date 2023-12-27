Van der Garde: "Ferrari, Leclerc'i '1 numara' yapmalı"
Emekliye ayrılan Giedo van der Garde, Ferrari'nin takım içerisinde Charles Leclerc'i "1 numara" yapması gerektiğini düşünüyor.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur defalarca Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in takım içerisinde eşit muamele gördüğünü, takım içerisinde herhangi bir "1 numara" olmadığını söyledi.
Ancak bazıları Charles Leclerc'in Carlos Sainz'dan daha üstün olduğunu ve bu yüzden de takım içerisinde daha çok desteklenmesi gerketiğini söylüyor.
Eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde de Monakolu pilotun, takım arkadaşı Sainz'dan daha iyi olması nedeniyle açık bir "1 numara" olması gerektiğini söyledi.
Racingnews365'in aktardığına göre Van der Garde, "Bence bu gerçekleşecek."
"Vasseur'ün Leclerc'in takım içerisinde bir numara olduğunu açıklaması bence çok önemli."
"Geçtiğimiz sezon Ferrari ileriye doğru birkaç adım attı. Strateji ve pit stopları geliştirdiler. 2022'de durum tamamen farklı olmasına rağmen düzlüklerde araç bir roket kadar hızlı hale geldi."
"Tek soru, Ferrari'nin gelecek yıl nasıl bir araca sahip olacağı."
"Zaferler ve şampiyonluk için mücadele edebilecekleri bir araç ürettikleri anda Charles, Max Verstappen'in hayatını zorlaştıracaktır."
"Bence hızlı bir araçtan her şeyi çıkarabilir. Leclerc sıralama turlarında çok iyi; Carlos Sainz'dan daha hızlı."
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Son Haberler
Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi
Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi
Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?
Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi? Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?
Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"
Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek" Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"
Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş
Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar