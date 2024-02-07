Van der Garde: "Ferrari, Hamilton'ı 2024 için düşünüyordu"
Giedo van der Garde'ye göre Lewis Hamilton, 2024 yılında Ferrari'ye katılabilirdi.
Geçen sezonun bitiminden sonra Ferrari içerisinde pek çok şey yaşandı; Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in kontratları yenilenecek gibi duruyordu ama Sainz'la görüşmeler kesildi.
Aslında arka planda Ferrari başkanı John Elkann, Hamilton'ı Maranello'ya getirmek için çalışıyordu ve bunu yapmayı başardı.
Yorumcu ve eski F1 pilotu Giedo van der Garde, Hamilton ve Leclerc'in harika bir pilot ikilisi olacağını düşünüyor.
Hollandalı pilota göre İtalyan yarış şirketine kalsa bu sürücü kadrosuna 2024 yılında sahip olabilirlerdi fakat Carlos Sainz buna yanaşmadı.
Eski pilot, DRS: The Race Show'da, "Sorun Sainz'ın sözleşmesinde 2024'ten önce yenileme maddesi olmasıydı."
"Ferrari aslında çoktan onunla yollarını ayırmak istiyordu fakat seçenek Sainz'ın elindeydi."
"O da bu seçeneği düşündü ve 'Ferrari'de kalacağım, çünkü doğru yerdeyim ve harika bir yıl geçirdim' dedi." ifadelerini kullandı.
Press Conference with Lando Norris, McLaren Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Sonrasında Leclerc-Hamilton savaşını yorumlayan Van der Garde, "Bence eşit performans gösterecekler. Hamilton'ın beraberinde getirdiği deneyim de Ferrari için iyi olacak."
"Zorlu bir mücadele olacak fakat bunun pozitif yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Leclerc'in sıralama performansına bakarsanız, inanılmaz hızlı olduğunu görürsünüz; araçtan en iyi şekilde yararlanabiliyor."
"Yarışlarda ise Hamilton, özellikle lastik kullanımında çok iyi. Ayar anlamında yarış için çok iyi ayarlar bulabiliyor."
"Bence birbirlerine çok yardımcı olmaya başlayabilirler.
Van der Garde son olarak potansiyel Mercedes adayları hakkında konuştu.
"Albon'u pole pozisyonuna koyardım. Aksi takdirde bir çaylağa yani Kimi Antonelli'ye bakılabilir."
"Henüz çok erken olabilir ama Formula 2'de bu şampiyon olursa ve gerçekten üst düzey bir sürücü olduğunu gösterirse o zaman Russell ve Antonelli'yle yarışabilirsiniz."
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