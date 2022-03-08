Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"

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İngiliz pilot, geçen yılın son turuna kadar Max Verstappen ile şampiyonluk savaşı vermiş ve sonunda bu savaşı tartışmalı şekilde kaybetmişti.

Michael Masi'nin kararlarının ardından emekli olacağı konuşulan Hamilton, yeni sezonda griddeki yerini alacak ve genel anlamda herkes ondan iyi performans bekliyor.

Hamilton, geçen yıl zaman zaman geriye düşse de her zaman geri dönmeyi başardı ve Brezilya ile beraber çok güçlü bir seviyeye çıktı.

Giedo van der Garde, RacingNews365 ile yaptığı röportajda, Hamilton'ın geri dönüşünde çok güçlü olacağına dikkat çekti.

Günümüzde WEC'te yarışan Hollandalı pilot, "Kesinlikle çok istekli olacak."

"Son birkaç ay boyunca Hamilton'ın kendisinden hiçbir haber alamadık, ki bu biraz garip ve belirsizlik doluydu. Fakat belki de kendisini dinlemek için gerçekten biraz zamana ihtiyacı vardı."

"O, eğer devam etmeye karar verdiyse ve sinirliyse, yapılacak en iyi şeyin pistte en iyi performansını göstermek olduğunu bilen bir sürücü. Bu sezon çok güçlü bir Hamilton bekliyorum."

"Yanında iyi bir takım arkadaşı olacağı için çok motive olacak. George sıralama turlarında iyi performans gösterebilir ama Hamilton'ın yarış temposu daha da güçlü."

"Dediğim gibi, bu sezon sert ve güçlü şekilde dönmek adına çok motive olacak. Sekizinci şampiyonluğunu almak adına savaş moduna girmiş bir Hamilton bekliyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese