Van der Garde: "Bu kadar büyük bir fark varken Mercedes'in geri dönmesi zor"

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2022 yılında yeni düzenlemelere geçilmesinin ardından Mercedes, şampiyonanın tepesindeki konumunu kaybederken, şampiyonada Red Bull ve Ferrari arasındaki şampiyonluk mücadelesinin epey dışında kalmış gibi görünüyor.

Geride kalan beş yarışta George Russell ve Lewis Hamilton'ın elde ettiği en iyi sonuç üçüncülüktü.

Şu anda Mercedes, takımlar şampiyonasında Ferrari'nin 62 puan gerisinde yer alırken, Russell da pilotlar şampiyonasında Leclerc'in 45 puan gerisinde.

23 yarışlık takvim göz önüne alındığında, durumun değişmesi için bolca zaman var

Ancak Van der Garde, Mercedes'in toparlanabileceğini fakat böyle bile olsa şampiyonluk savaşında yer alamayacağını düşünüyor.

Van der Garde, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, Mercedes'in şampiyonluk savaşında yer alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Hayır. Fark artık çok büyük."

"Sıralama turlarında 0.6 ila 0.7 saniye fark var fakat yarışta bir saniye civarında."

"Bunu geri kazanmak için çok fazla zaman, çaba ve bilgi gerekiyor. Bütçe sınırıyla bunu yapmak daha da zor hale geliyor."

"Elbette bir atılım yapacaklar ve belki de bir yarış kazanacaklar ama artık şampiyonluk savaşına katılabileceklerine inanmıyorum." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes-AMG, on the grid Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, sorunlarının çoğunun dalgalanmayla ilgili olduğunu düşünüyor.

Eğer bunu çözebilirlerse Mercedes'in farkı kapatıp kapatamayacağı sorusuna Van der Garde, ""Hayır, kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Son olarak Van der Garde, Russell'ın bu yıl Hamilton'dan daha iyi sorduğuna inanmıyor.

"Bence bu teori tamamen haklı değil. Miami sıralama turlarında çok güçlü bir Lewis vardı. Sürmesi gerçekten çok zor ve öngörülemeyen bir araçla birkaç harika tur attı."

"Russell yarışa sert lastiklerle başlamayı seçti. İlk birkaç turda bununla ilgili çok fazla sorun yaşadı ama sonrasında yükselmeye başladı. Güvenlik aracı konusunda da çok şanslıydı."

"Hamilton'ın geçen hafta sonu daha iyi olduğunu düşünüyorum fakat Russell şanslı olan taraftı. Aslında tüm yıl boyunca durum böyleydi. Yine de bu Russell için kötü bir şey değil çünkü şanslı olmak kötü şansa sahip olmaktan daha iyidir."