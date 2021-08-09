Van der Garde, Bottas'ın uzun yıllar Mercedes'te kalacağına inanıyor

Pek çok kişi George Russell'ın yakın zamanda 2022'de Mercedes için yarışacağının açıklanmasını bekliyor. Ancak Giedo van der Garde, Valtteri Bottas'ın gelecek yıl için Mercedes'le sözleşme yenileyeceği görüşünde.

Eski Formula 1 pilotu, bunun farklı sebepleri olduğunu ve hem takım içi dinamikler hem de Finlandiyalı pilotun son yarışlardaki performansı sayesinde, gelecek yıl takımda kalmaya devam edeceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Hollandalı eski F1 pilotu, Mercedes'in Bottas ile ne yapacağı sorulduğunda, "Onun takımda kalacağını hissediyorum."

"Geçen hafta sonu gayet iyiydi. Tüm antrenman seanslarında hızlıydı ve sıralama turlarında da iyi durumdaydı. Sanırım sözleşmesi imzalandı. Bu sayede büyük bir güvenle sürüş yaptı."

"Baskı altındaysanız ve henüz yeni bir sözleşmeniz yoksa, genellikle iyi performans gösteremezsiniz. Bu yüzden gelecek yıl takımda kalmasını bekliyorum. Fakat sözleşmesine performansla ilgili bazı maddeler koymuş olabilirler.”

"Lewis istemediği için hâlâ George Russell'ın takıma geleceğini düşünüyorum."

"Bence Lewis bu konuda takımla görüştü ve onlara 'iki şartla sözleşme imzalayacağım: Birincisi sözleşmemin iyileştirilmesi ve ikincisi de Bottas'ın kalması' dedi. Her halükarda ben de kendim için aynısını yapardım. O, yedi kez dünya şampiyonu olarak kesinlikle bunu yapacak güce sahip."

"Lewis zaten bir yıldız. O zaman neden herhangi bir şeyi değiştiresiniz ki? Ayrıca takımınızda iki İngiliz varsa, bu basınla hangi yöne gider? Diyelim ki Russell aniden daha hızlı sürdü. O zaman Lewis hüsrana uğrayacak. Bu asla işe yaramayacak. O zaman sadece takım içerisinde sürtüşme yaşarsınız. Bottas'a bakarsanız o sadece iyi bir ikinci adam. Yıl boyunca, özellikle de son birkaç yarışta takım olarak gerçekten ilerleme kaydettiler. Sanırım gelecek yıl yine orada olacak."

"Peki ya Russell? Williams ile kalmalı. Harika bir hafta sonu geçirdiler. Bu, takıma iyi bir destek verecek. Ayrıca arkalarında para da var. Şimdi mesele doğru insanları doğru yere koymakta. Umarım gelecek yıl için iyi bir araç yapabilirler." dedi.