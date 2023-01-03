Van der Garde: "Binotto'nun yerine Vasseur'un gelmesi doğru karar"

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Mattia Binotto, takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği ancak birçok sebepten ötürü bir noktadan sonra galibiyete dahi ulaşamadıkları sezonun ardından takım patronluğundan istifa etti ve 25 seneyi aşkın Ferrari macerasını sonlandırdı.

Binotto'nun istifasının sebebi olarak üst yönetimde bulunan Benedetto Vigna ve John Elkann gibi isimlerin güvenini kaybetmesi ve bu durumdan rahatsız olması gösteriliyor.

Ferrari'deki değişikliği yorumlayan Van der Garde, Binotto'nun istifasının gönüllü bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin değil, ancak bunun takım için en iyi sonuç olduğuna inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Van der Garde, "Sanırım ona bir seçenek sundular: ya seni kovduğumuzu söyleriz, ya da bunu güzel bir şekilde yaparız ve istifa ettiğini söylersin dendi. İkincisi gerçekleşti."

"Ama gitmesi gerektiği açıktı. Çok iyi bir adam olduğu ve çok iyi bir araç yaptığı kesin, ama Ferrari bu yıl birçok galibiyeti çöpe attı ve takım patronu olarak bunun sorumlusu kendisiydi." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Binotto'nun yerini ise eski Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur doldurdu. Vasseur alt serilerden birçok önemli sürücü çıkarmış ART GP'nin de kurucusu ve griddeki birçok sürücüyle iyi ilişkilere sahip.

Alt serilerde Vasseur ile çalışan Van der Garde, Ferrari'nin doğru seçim yaptığını düşünüyor.

Van der Garde, "Vasseur doğru insanları doğru yerlere yerleştirebilen bir insan. Kendisi gerçek bir lider ve Ferrari'yi yeni zirvelere taşıyabilecek."

"Yumruğunu masaya vurabilen ve saçmalıklardan hoşlanmayan biri, yeri geldiğinde sert olabilir. Taht oyunları oynamaya kalkışmaz ama açık sözlüdür. Dolayısıyla Ferrari için doğru kişi olduğunu düşünüyorum."

"Birisi iyi çalışmıyorsa çok titiz davranabilir ve şöyle diyebilir: ya daha iyisini yaparsın ya da yerine başkası gelir. Her zaman mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalışır. Ferrari takım patronu olarak bunu yansıtmak zorundasınız."

"Binotto çok profesyonel ve son yıllarda Ferrari'de gerçekten iyi işler yaptı, ama başarılı olmak biraz da kazanma zihniyetine sahip olmayı gerektiriyor. Vasseur bu zihniyete sahip."

"Ferrari'de bir kültür değişimi şart. Takımın kendine yeniden inanması gerekiyor, iyi bir pilot kadrosuna, iyi bir araca ve şimdi de iyi bir takım patronuna sahipler. Artık çok daha fazla zafer elde edebilmeliler."

Frédéric Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Max Verstappen'i yenip yenemeyecekleri ayrı bir konu, yine de geçen yıl daha fazla kazanmalı ve şampiyonluk için daha uzun süre mücadele etmeliydiler. Vasseur yönetiminde işler çok daha iyi ilerleyebilirdi."

"Geçen yıl stratejik olarak güçlü değillerdi, iyi bir stratejiste sahip olmalarına [Iñaki Rueda] rağmen bu alanda gerçekten yetersiz kaldılar. Vasseur bu alana da odaklanmalı.

"Aynı zamanda mühendisler ve sürücüler arasındaki iletişime, takımın nasıl yapılandırıldığına ve takım içindeki kültürün durumuna da odaklanılmalı."

"Dolayısıyla Vasseur'ün resmin tamamına bakması, geçen sezon iyi gitmeyen noktaları ele alması ve tıpkı Alfa'da olduğu gibi doğru insanları doğru yere yerleştirmesi gerekecek. Bu biraz zaman alacaktır ama ona bu zamanı tanımalısınız." dedi.