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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Bridgestone ve Ferrari çalışanı Kees van de Grint, Pirelli'nin hiçbir zaman suçlamaları kabul etmemesini eleştiriyor.

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

Pirelli'nin Formula 1'e lastik sağladığı 2011 yılından bu yana her sezon yılda birkaç kez lastik patlama olayı yaşanıyor. Geçen yıl Silverstone'da lastik patlama olayları yaşanırken, bu yıl Azerbaycan'da yaşandı.

Uzun yıllar Formula 1'de, önce Bridgestone'da baş mühendis olarak görev alan ve ardından Ferrari'de Michael Schumacher'in lastik mühendisi olan Kees van de Grint, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Grint, Bakü'de Pirelli lastikleriyle ilgili sorunların dış etkenlerden değil, lastiklerin tasarımından kaynaklanabileceğine inanıyor ve Pirelli'yi hep başka şeyleri suçladığı için eleştiriyor.

Algemeen Dagblad'a konuşan Grint, "Teorik olarak pistte bir parça olabilir ancak Stroll ve Verstappen'in araçları, kazadan önce 34 tur tamamladı ve bu parça sadece onları etkiledi. Ayrıca onların kazaları arasında başka kimse de etkilenmedi. Bu bir tesadüf olamaz."

"Lastik sorunları Formula 1 için nadir bir şey değil ve şu anda çok sık meydana geliyorlar. Pirelli'nin bir şeyler bildiğini ve Bakü Pisti hakkında gergin olduklarını düşünüyorum, bu yüzden takımlardan lastik basınçlarını artırmalarını istediler. Bunu sadece olası sorunlar hakkında endişeliyseniz yaparsanız."

"Pirelli'nin hemen bu olayın sebebinin dış etmenler olabileceğini söylemesine şaşırmadım. Her zaman bu hikayeyi hazırlıyorlar, birkaç yıldır yaşanan olayları pistteki çöplere, takım hatalarına veya pilot tarzına bağlayıp, lastikleri asla suçlanmıyor."

"Biraz öz eleştiri onlara iyi gelebilir. Mevcut lastikler geçen yılki Monza yarışında yaşanan sorunlarda sonra güçlendirildi, gerçekten ne olduğunu anlamaya ihtiyaçları var." dedi.

Damage on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after retiring

Damage on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after retiring

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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