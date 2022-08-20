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Formula 1 Video

Van de Grint: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton seviyesinde değil"

Kees van de Grint, Charles Leclerc'in son şampiyon Max Verstappen ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile aynı seviyede olduğunu düşünmüyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Leonie Oude Elferink
, Videoredacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Van de Grint: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton seviyesinde değil"
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Charles Leclerc, 2022 Formula 1 sezonuna çok iyi başladı ve Bahreyn'deki açılış yarışını kazanırken, Avustralya'da ikinci zaferini elde etti.

O noktada şampiyonada rahat şekilde liderdi ancak sonrasında hem Ferrari hem de Leclerc, hatalar yapmaya başladı. Monakolu pilot Imola'da spin attı ve daha sonra Paul Ricard'da lider giderken aracının kontrolünü kaybetti.

Tüm bunlar, dayanıklılık sorunlarıyla da birleşince Leclerc, şampiyonada 80 puan geriye düştü ve bitime dokuz yarış kala artık Max Verstappen'in sorun yaşamasını ummasından başka çaresi yok.

Viaplay yorumcusu ve eski Bridgestone F1 lastik uzmanı Kees van de Grint, Leclerc'in bu sezon şimdiye kadar "hayal kırıklığı" yarattığını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Van de Grint, "Böyle görüyorum çünkü Formula 1'de  en iyi araçla çalışma fırsatınız pek olmuyor."

"Fakat siz, buna sahip olunca hata yapıyorsunuz ya da takım hata yapıyor, sonrasında puanları çöpe atıyorsunuz. Gelecek yıl başka bir takım daha üstün bir araçla gelebilir. Bu yüzden elinizdeki fırsatı değerlendirmelisiniz."

"İyi sürüyor ve harika dereceler çıkarıyor. Ayrıca hızlı ama Verstappen, Hamilton ya da geçmişteki diğer harika pilotlarla aynı seviyede değil."

"Baskı altındayken yeterince iyi değil. Bu baskıya dayanabilmeniz ve aynı zamanda direksiyon başında sakin kalmanız gerekiyor."

"Fransa'da pist dışına çıktığı o görüntülere baktığınızda, o viraja çok hızlı ve sert girdiğini görebilirsiniz. Belki de baskı yüzündendi. Bunu neden yapar ki? Daha hızlı olmasına gerek yoktu. Daha tutarlı sürseydi, baskın olurdu. Baskı olabilir ama bu oyunun bir parçası."

Takım patronu Mattia Binotto, strateji departmanın takımın zayıf noktası olmadığına inanıyor.

Peki Van de Grint bu konuda ne düşünüyor?

"Buna gülmek zorundayım çünkü tam olarak öyle. Yoksa bu hataları yapmazsınız. Bence Mattia'nın insanları basın karşısında eleştirmemesi ve hemen gözden çıkarmaması iyi. Hatalardan ders almak ve geleceğe bakmak gerekiyor. Yaşananları geri alamazsın. Küfür edebilirsin, kızabilirsin ama bu neyi çözer ki? Sonuç aynı kalır."

"Birlikte neyin yanlış gittiğini tartışmak ve bir dahaki sefere neyin daha iyi yapılması gerektiğini konuşmak daha iyi."

"Peki sorun tam olarak ne? Elbette Ferrarari'nin Maranello'da tüm bunları yakından takip edecek insanı var değil mi? Belki de problem budur. Yani takımın çok büyük olması. Çok fazla bilgi de iyi değil."

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