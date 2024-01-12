Van Buren: "Şampiyonada önde olmak, rüzgar tüneli süresinden daha önemli"

Mercedes 2023 sezonuna kötü başlamasının ardından Monako Grand Prix'sine revize edilmiş bir tasarımla geldi ve bu güncelleme takımın sezonun kalan bölümünde bir adım daha önce çıkmasını sağladı.

Sezon sonunda Mercedes, dominant Red Bull'un ardında şampiyona ikincisi olmayı garantiledi.

F1'in aerodinamik test kuralları, bir takım şampiyonanın üst sıralarında yer aldıkça rüzgar tüneli ve CFD test süresinin azalmasını ve takımların tahsisatlarının %5'lik artışlarla ayrılmasını gerektiriyor.

Bu da Ferrari'nin rüzgar tünelinde Mercedes'e göre daha fazla zaman kullanarak 2024 için bir avantaja sahip olabileceği anlamına geliyor.

RacingNews365'e konuşan Van Buren bu konuda, "Rüzgar tüneli süresinde az bir farktan bahsediyoruz, bence şampiyonada her zaman alabileceğinizi almalısınız."

"Eğer yeterli performansa sahipseniz bunu göstermelisiniz ve onlar da bunu yaptı. Rüzgar tünelindeki o birkaç yüzdelik fark bence çok büyük bir anlam ifade etmiyor." dedi.