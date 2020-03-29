Van Amersfoort iflasın eşiğine geldi

Birkaç yıl önce, Max Verstappen ve Charles Leclerc ikilisi -farklı zamanlarda- Formula 3'te yarıştılar ve Hollandalı Van Amersfoort Racing'in araçlarıyla yarış kazandılar.

Ancak şimdi, Coronavirüs pandemisinin sonuçları nedeniyle finansal anlamda oldukça zor günler geçiriyorlar.

Takım patronu Fritz van Amersfoort, iflasın eşiğine geldiklerini söyledi.

Van Amersfoort, “Alt kategorilerde takımlar esas olarak pilotların getirdiği para sayesinde var oluyorlar."

"Tabii ki yarışlara katlamazsak, pilotların sözleşme şartlarını yerine getirmelerini talep edemem, bu yüzden şimdi tüm alanlarda büyük zorluklar yaşıyoruz."

"Bazı avans ödemeler aldık ve şu anda bu paraya güveniyoruz. 35 tam zamanlı çalışanımız var ve hepsine maaş ödemek zorundayız. Bu mümkün olsa bile temel soru ne kadar daha dayanabileceğimiz. Bütün bunlar altı ay sürmemeli."

"Formula 1'deki finansal tablolara aşina değilim, ancak bizim seviyemizdeki bir takımla ilgili temel sorun, tamamen nakit ödemelere bağımlı olmamız."

"Müşteriler para yatırdığı sürece çalışabiliriz. Tabii ki, şimdi daha az maliyet var, yarışlara uçmuyoruz ve otel odaları için para ödemiyoruz, ancak mesele şu ki, sadece sürücüler bize ödeme yaptığı zaman giderleri karşılayabiliyoruz." dedi.