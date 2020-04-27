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Formula 1 / Son dakika

Van Amersfoort: "Hayatta kalmak için yarışmalıyız"

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Van Amersfoort: "Hayatta kalmak için yarışmalıyız"
Ekleyen:
, Editör
27 Nis 2020 16:57

Van Amersfoort Racing'in patronu Frits van Amersfoort, finansal hayatta kalabilmeleri için yarışmak zorunda olduklarını söyledi.

Daha önce Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi sürücülere Formula 3'te yarışma fırsatı veren Hollandalı Van Amersfoort Racing, genç sürücülerin tercih ettiği takımların başında geliyor.

Ancak koronavirüs nedeniyle takımlara sponsorlardan ödeme yapılmıyor ve Van Amersfoort da dahil olmak üzere pek çok takım koronavirüs salgını nedeniyle mali sıkıntıya girdi.

Takım patronu Fritz Van Amersfoort, Bernie Ecclestone'un bu yılki Formula 1 sezonunun iptal edilmesi gerektiği görüşünü reddetti.

Van Amersfoort, "Formula 1 sezonu başlarsa, biz de başlayacağız. Sezonun gerçekleşmesi herkes için hayati önem taşıyor. Ve eğer iptal edilirse, bu bizim için bir sorun olacak."

"Seyircisiz yarış sorun değil. Çünkü zaten yıllardır boş tribünler önünde yarışıyoruz. Yarışmak her zaman yarışmamaktan daha iyidir."

"Bernie bu sezonun iptal edilmesi gerektiğini söyledi, ama bunu ciddiye almıyorum. Onun zamanı geçti ve dışarıdan eleştirmek her zaman kolaydır. Bu yıl yarış olmazsa, pek çok bağlantı kopacak."

"Hayatta kalmak için yarışmalıyız. Pilotlar ve onların sponsorları bunun için bize para ödüyorlar. Eğer yarışmıyorsak, sorunlarımız var demektir." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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