Valsecchi: "Verstappen bazen sınırı aşıyor fakat sürüş tarzını değiştirmemeli"

2012'de GP2 şampiyonluğunu kazanan eski F1 pilotu ve yorumcu Davide Valsecchi, Red Bull Ring'de Max Verstappen ve Lando Norris arasında yaşanan teması yorumlayan son isim oldu.

Valsecchi şöyle dedi: "Avusturya Grand Prix'sinden gerçekten keyif aldım, ancak zafer için yarışan sürücüler bana göre çizgiyi biraz aştılar."

"Max Verstappen ve Lando Norris'in tam olarak doğru şekilde hareket ettiğini söyleyemeyiz."

"Mücadele çarpışmayla sonuçlandı, bu yüzden ikisi de zaferi kaçırdı ama dürüst olmak gerekirse onların mücadelesinden çok zevk aldım."

"Son zamanlarda Max'in durulduğunu, daha olgun bir isim haline geldiğini, üç şampiyonluk kazandığı için pistte daha sakin, hesaplı ve daha yumuşak davrandığı yönünde pek çok görüş var. Fakat şahsen ben asla değişmemesini umuyorum."

"Padoktaki herkes biliyor ki Verstappen'i geçmek istiyorsanz bazı ekstrem manevralar yapmanız gerekiyor ve başardığınız her an, kariyerinizin en iyi geçişini yapıyor olabilirsiniz. Aksi takdirde her şey kötü sonuçlanıyor."

"Herkes onun son derece agresif bir sürücü olduğunu ve her türlü atak girişimine çok sert tepki verdiğini biliyor. Verstappen'in gücü son dünya şampiyonu olması ama Avusturya'daki yarışta gördük ki yüzde 100 yenilmez değil."

"Max, yarışı önde götürürse ya kazanacağına ya da yarışın hezimetle sonuçlanabileceğine inanıyor. Bazı insanlar bunun biraz fazla olduğunu düşünse de ben bu tavrı seviyorum."

"Katılıyorum, Lando'nun pistten çıkmasına neden olan manevra muhtemelen çok agresifti - Max sınırı aştı ve bunun için ceza aldı. Bazen birinin onu geçebileceğini kabullenemiyor ve pozisyonunu savunmak için kuralların dışında hareketlerde bulunuyor."

"Örneğin, frenleme bölgesinin sonunda vites değiştirdi ama bana güvenin: bu gibi durumlarda kesin kararlar vermek kolay değildir. Rakibi takip edebilirsiniz, ancak frenleme bölgesinde aynalardan nasıl hareket ettiğini anlamak her zaman mümkün olmuyor."

"Lando son hamlesini yaptığında Verstappen pistin dış kenarına çok fazla hareket etti ve her şey temasla sonuçlandı."

"Bence bu bir hataydı ve sanırım yarıştan sonra bunun farkına vardı. Daha önce benzer durumlarda hamlesinin doğru olduğunu ve FIA'nın bunu yanlış değerlendirdiğini söyleyip dururdu ama şimdi böyle bir şey söylemedi. Belki birkaç gün içinde Norris'ten özür dileyecektir."