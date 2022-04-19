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Valsecchi: "Sainz'ın ipleri eline alması gerekiyor"

GP2 şampiyonu Davide Valsecchi, Carlos Sainz'ın eğer şampiyonluk için çekişmek istiyorsa "ipleri" bir an önce eline alması gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Valsecchi: "Sainz'ın ipleri eline alması gerekiyor"
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Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, geçen yıl takımdaki ilk senesinde iyi performans göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat bu yıla istediği gibi başlayamadı.

Yeni nesil araçların ilk senesinde, Ferrari F1-75'e alışmakta zorluk çeken Sainz, hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da Charles Leclerc'e ayak uyduramadı.

İspanyol pilot, Avustralya'da nispeten daha iyi görünse de, sıralama turlarının son bölümünde şanssızlık yaşadı ve gerilerde kaldı. Yarışın ilk turunda da spin atarak çakıl havuzuna gömüldü ve yarışa veda etti.

Şu anda takım arkadaşı Leclerc'in 38 puan gerisinde yer alıyor ve bu, sezon başı olmasına rağmen ciddi bir fark.

F1 Nation podcastine konuşan Valsecchi'ye göre Sainz'ın bir an önce "geri dönmesi" gerekiyor.

Valsecchi, "Carlos şu anda çok zor bir dönemden geçiyor. Bu sene şampiyonluğu kazanmak için harika bir şansa sahip olduğunu, aracın hızlı olup, şampiyonluk için savaşmasına izin verdiğini biliyor."

"Sorun şu ki takım arkadaşı çok güçlü ve muhtemelen kendinden daha yetenekli olabilir. Carlos bu nedenle acele etmesi, yarışları kazanması ve mümkün olan en kısa sürede şampiyona liderliğini ele geçirmesi gerektiğini anlıyor."

"Ferrari'ye bakarsanız, her zaman tek sürücüye odaklandıklarını görebilirsiniz. Onların stratejisi bu ve baktığınızda hem hatalar hem de yarış dışı kalmak zaten Sainz'a pahalıya patladı."

"Ortaya çıkan kriz, hayatının ve kariyerinin en iyi anı değil fakat şimdi ipleri ele alıp, fırsatı kaçırmamak için lider olması çok önemli." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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