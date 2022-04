Valsecchi, Red Bull'un güç ünitesi "bilgisini" sorguladı

Red Bull ve Honda 2018 yılından itibaren Toro Rosso'ya güç ünitesi verilmesi için birlikte çalışmaya başladı. Red Bull, 2019'dan itibaren asıl takımları için de anlaşma yaptı ve bu ortaklık, 2021'de Max Verstappen ile dünya şampiyonluğu alınana kadar devam etti.

Honda, şampiyonluk alınmadan önce, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacağını doğruladı.

Fakat ikili arasındaki ortaklık tamamen sona ermedi ve Honda, Red Bull'un 2022 motorunu da inşa etti ve takıma teslim etti. Şu anda ise takımın, Red Bull Powertrains adı altında kendilerine ait bir güç ünitesi departmanları var.

Red Bull, 2022 sezonuna dayanıklılık problemleri yaşayarak başladı ve Verstappen ile üç yarıştan ikisini bitiremedi.

Verstappen, Bahreyn ve Avustralya Grand Prix'lerinde ikinci sıradayken yarış dışı kaldı ve 36 puan kaybederek, sürücüler şampiyonasında altıncı sırada kaldı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de Bahreyn'de yarış dışı kalırken, AlphaTauri pilotları da problemlerle karşılaştılar.

Valsecchi, bu geçiş sürecinin, Red Bull'u güç ünitesi için ihtiyaç duydukları bilgiden mahrum bırakıp bırakmadığını sorguladı.

Valsecchi, "Red Bull'un ve problemlerinin detaylarını anlamakta zorluk çekiyoruz çünkü hiçbir zaman net bir açıklama yapmadılar."

"AlphaTauri'de, Perez ile Bahreyn'de ve Verstappen ile hem Bahreyn hem de Avustralya'da birçok motor parçasını çoktan değiştirdiler."

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images