Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?

Yılın ilk Avrupa yarışı geleneksel olarak güncellemelerin geldiği yerdir. Bu açıdan Imola bir istisna olmadı. Ferrari, Emilia-Romagna'ya yeni bir zemin, modifiye edilmiş sidepodlar ve yenilenmiş bir arka kanat ile yani büyük güncellemelerle gelirken birçok rakibi de İtalya'ya yeni parçalarla geldi. Yarış hafta sonunun ilk günü sorunsuz geçmemiş olsa da, Red Bull da büyük güncellemeler getiren takımlardan biri. Max Verstappen Cuma günü beş ve yedinci sıralarla yetinmek zorunda kalırken, takım arkadaşı Sergio Pérez de hemen hemen aynı sıralarda yer aldı.

Pozisyonlardan daha önemlisi, Verstappen'in kendisi antrenmanların sonrasında "çok kötü bir gün" geçirdiğinden bahsetti. Araçta kendini rahat hissetmediğini ve Red Bull Racing'in hafta sonunun belirleyici anlarında rekabetçi olabilmesi için 'hâlâ geliştirmesi gereken çok şey olduğunu' söyledi. Verstappen'in ve ayrıca Cuma günü her zamanki yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin yerine çalışan Tom Hart'ın sözleri verilerle birebir örtüşüyor.

Aşağıdaki Tweet (X) Charles Leclerc ve Max Verstappen'in Cuma günkü en hızlı turlarını karşılaştırıyor. Grafik, nispeten büyük bir kısmının kırmızı renkte olduğunu gösteriyor, ancak delta sürelerini ve telemetriyi gösteren görüntüye bakmak daha ilginç. Bunu yaparken, Verstappen'in Leclerc'e 7. viraja kadar gayet iyi ayak uydurabildiği hemen fark ediliyor. Bu durum, Verstappen'in birkaç kez mor bir ilk sektör kaydettiği sektör zamanlarıyla da bağlantılı. 7. virajdan itibaren fark arttı ve bu da Verstappen'in orada güzel bir aşırı yön değiştirme anı yaşamasıyla açıklanabilir. Sonrasında, Hart'ın telsizden daha önce bahsettiği virajların olduğu bölümde fark daha da artıyor: 11, 12 ve 14. Bu açıdan veriler, Verstappen'in daha sonra hislerine (ve bazı rakamlara) dayanarak belirttiklerine uyuyor.

Verstappen'in 'kötü' uzun koşularla ilgili sözleri de doğru gibi görünüyor. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi, Leclerc ve Lando Norris bu konuda zirvede yer alıyor. Ferrari Cuma günü manşetlerde yer alırken, Norris ve McLaren hâlâ bir şekilde radarın altında kaldı. Ancak Miami'deki ilk F1 zaferinden iki hafta sonra McLaren yine hızlı göründü. Örneğin, Norris ikinci Rivazza virajından çıkarken çakıllara çarpıp hemen pite girene kadar mor sektör zamanları elde etti. Oscar Piastri tek turluk hızın oldukça iyi olduğunun altını çizerken, George Russell uzun turlara dayanarak Norris'i favorilerden biri olarak gösterdi.

Hesaplamalara göre Verstappen Cuma günkü uzun turlarda 0.6 sn yavaş kaldı ancak belirtildiği gibi bu konuda önemli bir uyarı var. En yüksek hızlara bakıldığında Red Bull, hız ölçüm noktalarında en yavaş takımdı. Bu da Red Bull'un, Cuma günü rakiplerine göre çok daha temkinli bir motor ayarıyla piste çıktığını gösteriyor. Leclerc ile karşılaştırıldığında, bu bir bakıma mantıklı çünkü Monakolu pilot ilk antrenman seansından önce Ferrari'sine yeni bir güç ünitesi aldı.

Buradan çıkan sonuç iki yönlü: evet, uzun turlardaki rakamlar kısmen motor ayarlarıyla açıklanıyor ama bu durum yine de Verstappen'in araçtaki kötü hissini tam olarak açıklamıyor. Bu, rakamlara bakarak durumun Cuma günü göründüğü kadar kötü olmaması gerektiği söylenebilir ancak Red Bull'un yapması gereken işler olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Dün gece hiç şüphesiz ayarları iyileştirmek için çok çalışıldı, bu da üçüncü antrenman sırasında her iki Red Bull'u da büyüteç altına almayı çok ilginç kılıyor.

En yüksek hız farkları

Takım Saatte kilometre cinsinden ortalama boşluk Haas - McLaren 0,3 Williams 0,8 Mercedes 2,3 RB 3,8 Ferrari 3,9 Aston Martin 4,2 Alpine 5,5 Sauber 6,4 Red Bull Racing 8,9

Uzun tur farkları