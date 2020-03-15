Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

Ferrari, Avustralya GP'ye getireceği güncellemeyi sezonun kalan yarışlarında kullanmayı planlamıyordu. Şimdi sezonun ilk yarışının Bakü'de başlaması planlanıyor ve yaklaşık üç aylık arada Ferrari, Simone Resta önderliğinde SF1000'ü önemli oranda geliştirme fırsatı bulacak.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalya'ya dönüyor. Binotto, SF1000'in gerçek seviyesini görmeden Maranello'ya dönecek. İtalyan ekip, sezonun ilk yarışının Azerbaycan'da başlamasından en çok faydalanan ekiplerden birisi olabilir.
Melbourne'de konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari'nin kış testlerinde blöf yaptığını ve İtalyan ekibin hemen güçlü olabileceğini söylemişti.
Gerçeği asla bilemeyeceğiz, çünkü Coronavirus nedeniyle hiçbir sürüş yapılmadı ve motorlar dahi çalıştırılmadı.
Gerçek olan şu ki, Avustralya'ya getirilen SF1000 bir daha kullanılmayacak. İlk GP'nin ertelenmesiyle, takıma geri dönen tasarımcı Simone Resta'nın yaşanan sorunları ele alması bekleniyor. Ferrari zaten Zandvoort yarışına çok büyük bir güncelleme getirecekti ve Resta önderliğinde aracı önemli oranda geliştirecekti. Ancak ilk yarışların iptaliyle Ferrari, sorunları çözmek için daha fazla zamana sahip olacak ve Bakü'ye tamamen yeni bir araç getirecek.
SF1000'i kazanabilecek hale getirmek için daha fazla zamana sahip olan Ferrari, şimdi ilk yarıştan itibaren Mercedes ve Red Bull ile savaşabileceği bir araç hazırlamak adına daha fazla zamana ve rahatlığa sahip olacak.
Şimdi çok daha agresif bir Ferrari bekleyebiliriz. Yarışa gitmek zorunda kalmayan tüm takımlar, kapalı kapılar ardında daha fazla simülasyon ve rüzgar tüneli çalışması yaparak gelişim fırsatı bulacaklar.
Güç ünitesi bile özellikle yanma odası olarak geliştirilebilir. Ayrıca doğrudan bir veri olmayacağı için, ne kadar değiştirilebileceğini görmek de ilginç olacak.
Ancak coronavirüs nedeniyle fabrikasını iki haftalığına kapatan Ferrari'nin, bu durumdan nasıl etkileneceği de merak konusu.
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 ecco il boomerang del barge board
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lo scarico Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ingegneri Ferrari al lavoro sulla Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Dettagli del brake duct di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Il fondo della Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Detail of Sebastian Vettel's Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, sul pit wall
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pit board per Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 sospensione anteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dettaglio confano motore Ferrari SF1000
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Franco Nugnes
Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir
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