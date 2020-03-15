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Formula 1 / Analiz

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

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Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Mar 2020 15:55

Ferrari, Avustralya GP'ye getireceği güncellemeyi sezonun kalan yarışlarında kullanmayı planlamıyordu. Şimdi sezonun ilk yarışının Bakü'de başlaması planlanıyor ve yaklaşık üç aylık arada Ferrari, Simone Resta önderliğinde SF1000'ü önemli oranda geliştirme fırsatı bulacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalya'ya dönüyor. Binotto, SF1000'in gerçek seviyesini görmeden Maranello'ya dönecek. İtalyan ekip, sezonun ilk yarışının Azerbaycan'da başlamasından en çok faydalanan ekiplerden birisi olabilir.

Melbourne'de konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari'nin kış testlerinde blöf yaptığını ve İtalyan ekibin hemen güçlü olabileceğini söylemişti.

Gerçeği asla bilemeyeceğiz, çünkü Coronavirus nedeniyle hiçbir sürüş yapılmadı ve motorlar dahi çalıştırılmadı.

Gerçek olan şu ki, Avustralya'ya getirilen SF1000 bir daha kullanılmayacak. İlk GP'nin ertelenmesiyle, takıma geri dönen tasarımcı Simone Resta'nın yaşanan sorunları ele alması bekleniyor. Ferrari zaten Zandvoort yarışına çok büyük bir güncelleme getirecekti ve Resta önderliğinde aracı önemli oranda geliştirecekti. Ancak ilk yarışların iptaliyle Ferrari, sorunları çözmek için daha fazla zamana sahip olacak ve Bakü'ye tamamen yeni bir araç getirecek.

SF1000'i kazanabilecek hale getirmek için daha fazla zamana sahip olan Ferrari, şimdi ilk yarıştan itibaren Mercedes ve Red Bull ile savaşabileceği bir araç hazırlamak adına daha fazla zamana ve rahatlığa sahip olacak.

Şimdi çok daha agresif bir Ferrari bekleyebiliriz. Yarışa gitmek zorunda kalmayan tüm takımlar, kapalı kapılar ardında daha fazla simülasyon ve rüzgar tüneli çalışması yaparak gelişim fırsatı bulacaklar.

Güç ünitesi bile özellikle yanma odası olarak geliştirilebilir. Ayrıca doğrudan bir veri olmayacağı için, ne kadar değiştirilebileceğini görmek de ilginç olacak.

Ancak coronavirüs nedeniyle fabrikasını iki haftalığına kapatan Ferrari'nin, bu durumdan nasıl etkileneceği de merak konusu.

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Liste

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
1/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 ecco il boomerang del barge board

Ferrari SF1000 ecco il boomerang del barge board
2/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lo scarico Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Lo scarico Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
3/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ingegneri Ferrari al lavoro sulla Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel

Ingegneri Ferrari al lavoro sulla Ferrari SF1000 di Sebastian Vettel
4/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dettagli del brake duct di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Dettagli del brake duct di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
5/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
6/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Il fondo della Ferrari SF1000

Il fondo della Ferrari SF1000
7/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Detail of Sebastian Vettel's Ferrari SF1000

Detail of Sebastian Vettel's Ferrari SF1000
8/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore
9/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, sul pit wall

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, sul pit wall
10/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pit board per Sebastian Vettel, Ferrari

Pit board per Sebastian Vettel, Ferrari
11/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
12/17

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box

Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box
13/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
14/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc

Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc
15/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000 sospensione anteriore

Ferrari SF1000 sospensione anteriore
16/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettaglio confano motore Ferrari SF1000

Dettaglio confano motore Ferrari SF1000
17/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

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Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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