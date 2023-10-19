Üstün Verstappen, 2023'te eskiye göre neden farklı bir pilot değil?

Sezonun başından bu yana neredeyse durdurulamaz bir performans sergileyen Verstappen'in daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir form grafiği sergilediğine karşı çıkmak zor.

Red Bull takım patronu Christian Horner bile takımın Verstappen'in araçta yaptıklarına şaşırdığı zamanlar olduğunu düşünüyor.

Horner, Verstappen'in Katar'daki son zaferini gördükten sonra "Bu yıl sürdüğü bazı yarışlar o kadar harikaydı ki, tüm beklentilerimizi aştı."

"Bence Max bir sürücü olarak gelişmeye ve büyümeye devam etti. Şu anki seviyesi ve yarışları okuma şekli, lastikleri yönetme şekli, yüksek baskılı anlarda sahip olduğu zihinsel güç kesinlikle olağanüstü." demişti.

Ancak bu yılki şampiyonluk başarısının yeni bir Verstappen'e bağlı olduğu teorisine inanmayan bir kişi var ve bu kişi belki de Hollandalıyı herkesten daha iyi tanıyan biri.

Babası Jos Verstappen, 2023 şampiyonluk yarışının gerçek hikayesinin, oyununu yükselten bir pilotla ilgili olmadığını; daha çok, altında yıllardır var olan yeteneğini daha iyi göstermesine izin veren bir araca sahip olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

Autosport'un oğlunun bu yıl farklı bir pilot olduğu yönündeki görüşlere katılıp katılmadığı sorusuna Jos Verstappen, "Benim için değil. Bence üç, dört yıl öncesiyle aynı Max."

"Tek fark şu anda etrafında harika bir araba var ve birlikte çalıştığı insanları tanıyor."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull Racing RB19, 2. sıra ve 2023 sürücüler dünya şampiyonu Max Verstappen'in aracı Sprint yarışından sonra Parc Ferme'de

"Bence bu işi kolaymış gibi gösteriyor. Ama yine de her hafta sonu orada olmanız gerekiyor. Ve detaylar fark yaratıyor."

"Bana göre, dört yıl önce bu arabaya sahip olsaydı, 10 yarış daha kazanacağını söyleyemezdim ama şu anda gördüğümüze çok yakın olacağı kesin." şeklinde cevap verdi.

Jos yıllardır oğlunun kariyerini yönlendirmeye yardımcı oldu ve F1'de elde edilen her şeyle büyük gurur duyuyor.

Baba Verstappen, oğlunun potansiyeline dair işaretlerin karting günlerinden beri var olduğunu söylerken, bazen galibiyetleri elde etme şeklinin neredeyse parkta bir yürüyüş gibi göründüğünü kabul etti.

Verstappen, "Kartingin son birkaç yılında, özel diyebileceğim bir şeye sahipti."

"Ve bunu şimdi de görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bence deneyim onu daha iyi yapıyor. Yaşama biçimi ve bunu yapma şekli bu işi çok kolaymış gibi gösteriyor." dedi.

Baba Verstappen'in değişmediğini söylediği bir başka husus daha var; o da oğluyla performansı üzerine kurduğu dürüst ilişki.

F1'in zorluklarıyla başa çıkma konusunda tavsiyelerde bulunmasının "zamanının geçtiğini" gülümseyerek söylese de, memnun olmadığı şeyler gördüğünde konuşması için hâlâ yer olduğunu belirtti.

Jos, "Ne görürsem ona söylerim. Eğer sınırda olduğunu düşündüğüm bir manevra yaparsa, ona söylerim."

"Bu onunla aramdaki iyi bir şey. Birbirimize karşı çok dürüstüz. Açıkçası, bence bu da onun buraya [F1'e] gelmesine yardımcı oldu ve bence siz [medya] de bunu deneyimlediniz."

"O neyse odur. Her şeyi olduğu gibi anlatıyor ve bence bu iyi bir şey." dedi.

Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing ve babası Jos Verstappen

Jos, doğru ekipmana sahip olmanın son dönemdeki başarıda kritik bir rol oynadığını söylediği gibi, Max'in F1'de ne düzeyde bir başarı elde edebileceğini belirlemede de bunun bir faktör olacağını düşünüyor.

Michael Schumacher'in eski takım arkadaşı olan Jos Verstappen, oğlunun yedi kez şampiyon olan Schumacher kadar başarılı olup olamayacağı konusunda görüş bildirmek için iyi bir konuma sahip.

Max'in Schumacher ile aynı odaklanma ve arzuya sahip olduğuna inanıp inanmadığı sorulduğunda Jos, "Buna çok yakın. Önümüzdeki yıllarda onun iyi bir arabada olması için şansının da yanında olması gerekiyor. Bunu yapmak için ekipmana ihtiyacınız var."

"Ama bence eğer buna sahip olursa başaracaktır." şeklinde cevap verdi.