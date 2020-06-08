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Formula 1 / Son dakika

Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir

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Üreticiler, tezgah testlerinin kısıtlanmasıyla ciddi oranda tasarruf yapabilir
Ekleyen:
, Editör
8 Haz 2020 07:46

Auto Motor und Sport'un haberine göre F1 motor üreticileri, tezgah testlerini kısıtlayan yeni kurallarla birlikte ciddi oranda tasarruf yapacaklar.

Motor üreticileri dayanıklılığı ve performansı arttırabilmek için her yıl yüzlerce saat tezgah testi yapıyor. Ancak koronavirüsle ilgili mevcut durum ve sporun geleceğini korumak adına yapılan değişikliklerle birlikte, bu süreler kısıtlanacak.

Auto Motor und Sport bu konuyla ilgili özel bir haber yaptı.

Habere göre FIA ve F1, gelecekte test tezgahı saatlerine sınırlama getirecek. Bu yılın geri kalanında her üreticinin 600 saati olacak. 2021'de tüm sezon boyunca 800, 2022 ve 2023'te 750 ve 2024 ile 2025'te 700 saat boyunca tezgah testleri yapabilecekler.

ERS, MGU-H ve MGU-K için özel test tezgahları bulunuyor. Burası için de kısıtlamalar getirilecek. Buna göre sezonun ikinci yarısında üreticiler 270 saat test yapabilecek.

2021-25 arasında ise 400 saate izin verilecek.

Bu, öncekine kıyasla çok büyük bir azalma anlamına geliyor.

Son dönemde Honda'nın Sakura'daki test tezgahlarında yılda 4 bin saatten fazla test yaptığı söyleniyordu.

Test tezgahının saat başına 1500 euroluk bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor. Bu değişikliklerle birlikte, üreticiler milyonlarca euro tasarruf sağlayacak.

Ancak müşteriler, bu tasarruftan faydalanamayacak. Çünkü 2021'den itibaren takımlar, motorlar için 12 yerine 15 milyon euro ödemek zorunda kalacaklar.

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Editör Kemal Şengül

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