Uralkali, Haas'tan sponsorluk ücretini geri ödemesini istiyor

Barselona F1 sezon öncesi testinde Haas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden ötürü Rus şirket Uralkali ile olan sponsorluk anlaşmasını derhal askıya aldı ve 1 haftalık değerlendirme sürecinin ardından hem Dmitry Mazepin'in sahibi olduğu şirketle hem de Nikita Mazepin ile yollarını ayırdı.

Uralkali, bugün Haas ile olan kontratın sona erme şekli nedeniyle bir bildiri yayınladı ve Amerikalı ekibin, 2022 sponsorluk finansmanını geri ödemesi için yasal yollara başvuracağını duyurdu. Geri ödeme yapılırsa, bu para Uralkali tarafından "We Compete As One" vakfının kurulması için kullanılacak.

Açıklamada şöyle denildi: "Uralkali, yürürlükteki yasal prosedürlere uygun şekilde kendi çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır ve yasal işlem başlatma, tazminat talep etme ve Uralkali'nin 2022 Formula 1 sezonu için ödediği önemli meblağların geri ödenmesini talep etme hakkını saklı tutar."

"2022 sezonu için sponsorluk ücretinin çoğu zaten Haas ödenmiştir ve takımın, mevcut sponsorluk anlaşmasını 2022 sezonunun ilk yarışından önce feshettiği göz önüne alındığında, Haas bu sezon Uralkali'ye karşı olan yükümlüklerini yerine getirmemiştir. Uralkali, Haas tarafından alınan tutarın derhal geri ödenmesini talep edecektir."

Uralkali tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Haas'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından sponsorluk anlaşmasını feshetmesinin mantıksız olduğunu yer verilirken, "F1'in siyasetten ve dış etkenlerin baskısından arınmış olması gerektiğine" dikkat çekildi.

Haas, Mazepin ile yollarını ayırmasının ardından ikinci pilotunun kim olacağına karar vermiş değil. Fakat yarın başlayacak testte, öğleden sonra piste Pietro Fittipaldi çıkacak.

