Uralkali, mahkeme kararına rağmen Haas'ın son ödeme tarihini geçirdiğini iddia etti

Eski Haas ana sponsoru Uralkali, takımın iptal edilen anlaşmayla ilgili olarak kendisine ödenmesi gereken parayı ve bir Formula 1 aracının teslimatını hâlâ gerçekleştirmediğini iddia ediyor.

Geçen ay, İsviçre tahkim mahkemesi, Amerikan sahipli F1 takımı ile eski Rus sponsoru arasındaki ilişkisinin Ukrayna'nın işgali sonrası Mart 2022'de sona ermesi üzerine çıkan anlaşmazlığa ilişkin kararını verdi.

Haas, 2022 sezonunun hemen öncesinde Uralkali'nin baş sponsorluk anlaşmasını iptal etmiş ve sürücü Nikita Mazepin'i takımdan çıkarmıştı. Bu konuda uzun süredir devam eden anlaşmazlık, sonunda İsviçre'de bir tahkim duruşmasına taşındı.

Mahkeme, Haziran ayında, Haas'ın sponsorluk anlaşmasını bu şekilde sonlandırma hakkına sahip olduğunu ve herhangi bir sözleşme ihlali olmadığını doğruladı.

Bu, yaşananlar için Uralkali'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği anlamına geliyordu.

Ancak, Haas'ın sezon için ödenmiş olan 13 milyon dolarlık sponsorluk bakiyesinin sadece bir kısmını elinde tutabileceğine karar verildi.

Bu nedenle, Haas'a, 4 Mart 2022 tarihinde anlaşmanın iptal edildiği tarihin ötesine geçen sponsorluk ödemesinin kalan bakiyesini geri vermesi hükmedildi. Bu toplamın yaklaşık 9 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ayrıca, sözleşmede yer alan ve 2021'den bir takım yarış arabasının Uralkali'ye teslim edilmesini gerektiren sponsorluk maddesinin yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Salı günü yayınlanan bir açıklamada, Uralkali, kalan sponsorluk parasının ödenmesi ve aracın teslim edilmesi için mahkeme tarafından belirlenen sürenin geçtiğini ve Haas'tan herhangi bir adım atılmadığını iddia ediyor.

Açıklamada şunlar yer aldı: “Maalesef, ne para (faizi ve maliyetleriyle birlikte) ödenmiş, ne de yarış arabası gerekli süre içinde teslim edilmiştir.”

“Uralkali tarafından Haas'a Temmuz başında gönderilen ve yarış arabasının teslimatı için seçenekler sunan bir mektup yanıtsız kaldı. Ödenen meblağa ilişkin ilave faiz tahakkuk etmeye devam etmektedir.”

Bir Uralkali temsilcisi şu açıklamayı yaptı: “Haas'ın gerekli transferleri gerçekleştirmemesi, her iki tarafın da imzaladığı tahkim süreci sonucunda belirlenen mahkeme kararının açık bir ihlalidir.

“Bu, 'sportmenlik dışı davranış' ifadesine yeni bir anlam kazandırıyor. Uralkali, kararın uygulanmasını sağlamak için yasaların öngördüğü tüm yolları kullanacaktır.”

“Mevcut ve potansiyel Haas sponsorlarının, onları bekleyebilecek türde bir muamele hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım.”

Autosport'un ulaştığı Haas konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.