UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

Formula 1 bu yıl 23 yarışlık bir takvim belirlemişti ve bu, tüm zamanların en büyük takvimi olacaktı.

Ancak , COVID-19'un tüm dünyayı etkisi altına almaya devam etmesi nedeniyle bazı belirsizlikler oluştu.

UOL'un haberine göre Formula 1, iptal edilebilecek olası yarışlar hakkında alternatif planlar hazırlamaya şimdiden başladı. Düşünülen yerler arasında Türkiye ve Bahreyn'in dış pisti var.

UOL'un haberine göre Formula 1'in bu yıl Türkiye'de yarış yapma ihtimali artıyor ve gazeteci Julianne Cerasoli'nin tabiriyle yarışın Haziran ayında yapılma ihtimali oldukça yüksek.

İddiaya göre Bahreyn'in geçen yıl ilk kez kullanılan oval kısa pisti de Ekim veya Kasım aylarında gerçekleştirilebilir.

2021 sezonu, Avustralya'nın iptali sonrası Bahreyn'de başladı ve Nisan ayında Imola, Mayıs ayında ise Portekiz yarışları gerçekleştirilecek. Bu iki yarışın ikisi de, Vietnam/Çin'in iptali sonrası takvime sonradan dahil oldu.

Geçen yıl olduğu gibi F1, 2020'nin tüm yarışlarını gerçekleştiği Avrupa ve Orta Doğu'dan, dünyanın diğer bölgelerine gitmekte zorlanıyor.

Şu an takvimdeki ilk soru işareti Kanada GP. Ülkeye gelen herkesin 14 gün karantinada kalması gerektiğinden, şu anda bir yarış gerçekleştirilmesi pek de olası durmuyor. Kısa bir süre sonra yapılması planlanan ve seyircisiz gerçekleşeceği açıklanan Azerbaycan GP de henüz %100 doğrulanmadı.

Ayrıca Meksika, Brezilya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki mevcut COVID-19 şartlarının yanı sıra, İngiltere'den gelenlere uygulanan çeşitli karantina prosedürleri işleri zorlaştırıyor.

Önümüzdeki aylarda, aşılanan kişilerin artmasıyla beraber durum değişebileceği için, yılın ikinci yarısıyla alakalı erken bir açıklama yapılması beklenmiyor. Ancak şimdiden alternatiflere bakılmaya başlandı.