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Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

Charles Leclerc'e, Max Verstappen gibi bir Dünya Şampiyonluğu kazanmadan önce sabırlı olmak zorunda olduğu hatırlatıldı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Ferrari

Verstappen son üç şampiyonluğundan ikisini kolaylıkla kazanmış olsa da, kariyerinin ilk dönemlerinde zorlanmıştı.

Verstappen 2021'de ilk gerçek şampiyonluk mücadelesini vermeden önce dört sezon boyunca yarıştı ve Leclerc en azından 2022'nin başında bunun tadına vardı.

Red Bull simülatör pilotu Rudy van Buren RacingNews365'e bu konuda şunları söyledi: "Başka bir yerde daha iyi olacağını sanmıyorum. Vasseur'ün değişiklikleri de bir yıl içinde gelmeyecek, bu da zaman alıyor. Kendisi bu konuda hayran olduğum bir insan."

"Leclerc'in şimdi nereye gitmesi gerektiğini bilemem. Onun durumunda bu elbette çok zor ama şu anda bekleyip görmemiz gerekiyor."

Van Buren, Verstappen'in 2022 ve 2023'teki hakimiyetine atıfta bulunarak, "Bakın, Max'in de birkaç yıl boyunca ara sıra yarış kazanabileceği bir Red Bull'u vardı ve şimdi bu sezonlardan ikisindeyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

"Formula 1 bu, her şey bir anda, parmak şıklatır gibi gerçekleşebilir ve etrafınızda iyi tanıdığınız bir takımın olması gerekir. Bence o şu anda Ferrari'de bunu başarıyor."

Geçen yılın sonlarında Leclerc'in Ferrari'de kalış süresini uzattığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı ve o da her zaman geleceğinin Maranello'da olduğunu söyledi.

Leclerc, "Her zaman bir Formula 1 pilotu olmayı hayal ettim, hatta Ferrari'de daha da fazlasını." 

"Bu artık bir aile hissi, uzun yıllardır takımın içindeyim, ister Ferrari'de gerçek bir yarış pilotu olarak, ister daha önceki yıllarda Ferrari Sürücü Akademisi'nde."

"Birlikte uzun yıllar geçirdik ve bu görevi bir Dünya Şampiyonluğu ile tamamlamak istiyorum." dedi.

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