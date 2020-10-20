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Formula 1 / Son dakika

Ünlü kadın kayakçı Vonn, Red Bull'un F1 teklifini reddetmiş

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Ünlü kadın kayakçı Vonn, Red Bull'un F1 teklifini reddetmiş
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Abdullah Çelik

Amerikalı ünlü kayakçı Lindsay Vonn, Red Bull'un kendisine Formula 1'e kadar uzanacak yarışlarda bir kariyer teklifinde bulunduğunu ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı.

Vonn, 2016'da önce Formula Renault 2.0 ile test yapmasının ardından daha sonra Red Bull Ring'de Formula Renault 3.5 aracıyla test yapmıştı.

Vonn, o testin ardından bu yönde bir kariyere sahip olma konusunu değerlendirdiklerini ancak kendisinin Red Bull'un şartlarını kabul edemediğini, bu yüzden teklifi geri çevirdiğini söyledi.

In Depth'e konuşan Vonn, "Formula 1'e geçmeyi dahi düşündüm. Bir yarışçı olabilirdim ancak onlar benden kendimi tamamen bu işe adamamı istediler."

"3 sene boyunca bunun için tam bir programım olacaktı. Bu süre içerisinde asla hamile kalmayacaktım. Bunu istediğimden emin değildim, bu yüzden teklifi geri çevirdim." 

"Ancak çok ilginç bir teklifti. Denemek isterdim. F1 olmazsa, NASCAR'a da gidebileceğimi söylediler." dedi.

Vonn ayrıca, F1 pilotlarının maaşlarıyla kayak sporcularının maaşlarını kıyasladı. Vonn, "Bir Formula 1 pilotunun maaşı, kros kayağının yıllık bütçesinden daha fazla. Lewis Hamilton, tüm kayakçıları bir araya getirsek, hepsinden daha çok kazanıyordur." dedi.

 
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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Иван Матушкин

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