Uluslararası medya, şampiyonada rüzgarın Red Bull'un arkasında olduğunu söylüyor

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Kanada'da Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı arkasında tutmayı başaran son şampiyon Max Verstappen, sezonun altıncı galibiyetini elde etti ve ikinci şampiyonluğa giden yolda büyük avantaj kazandı.

Verstappen'in şampiyonadaki en büyük rakibi Charles Leclerc ise motor cezası almasının ardından 19. başladığı yarışı beşinci sırada tamamlayarak hasarı azaltsa da, şampiyonadaki farkın 49'a çıkmasına engel olamadı.

Şampiyonadaki son durumu yorumlayan uluslararası medya, konu hakkında farklı görüşlere sahip.

Fransız medyasında, L'Equipe gazetesi Verstappen'in "ulaşılamaz" performansını ve Sainz ile mücadelesini övdü.

Gazete, "Baskı altındaki Verstappen hiçbir hata yapmadı ve İspanyol pilota [Sainz] atak yapabileceği bir alan bırakmamayı başardı." ifadelerini kullandı.

İtalyan medyasında, Gazzette dello Sport'ta aynı şekilde Verstappen'i övdü ve Hollandalı pilotun şampiyonluk şansının her geçen yarış daha da arttığını söyledi.

Haberde, "Şampiyonluk unvanı kendi yolunu çiziyor ve işin doğrusu şu ki, iki yarışta 50 puan toplamayı başaran Verstappen avantaj kazanmış gibi görünüyor."

"Ferrari ise elinden gelen her şeyi yaptı. Sainz ve Leclerc kendilerinden gurur duymalı, özellikle Sainz'in Verstappen'i endişelendirmeyi başarması herkesi ayağa kaldırdı." ifadeleri yer aldı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İspanyol medyasında ise Marca, Ferrari'ye karşı daha acımasızdı, gazete özellikle Ferrari'nin Güvenlik Aracı periyodunda Sainz'a yumuşak hamur takılmamasını eleştiriyor.

Marca'nın haberinde, "Ferrari neden strateji ve lastiklerde her zaman en muhafazakar seçeneği seçiyor?"

"Carlos'un risk almasını beklediler, ancak ona bunu yapması için gereken tüm imkanları sağlamadılar."

"Mattia Binotto, Carlos'un hatalarını işaret edip duruyor, ancak yakında Scuderia ile ilk yarışını kazanmasını umuyor."

Son olarak, İngiliz medyasında BBC, Mercedes'in sıralamada Ferrari'ye görece yakınlığının "her şeyden çok Ferrari'nin ne kadar korkunç bir durumda bulunduğunun bir göstergesi" olduğunu söylüyor.

BBC, "Şu anda Ferrari, Verstappen ve Red Bull'a tutarlı bir şekilde meydan okuyabilecek bir takım gibi görünmüyor. Bu izlenimin yanlış olduğunu kanıtlama sorumluluğu onlara ait."

"Mercedes, Kanada'da aracı yükselterek ve süspansiyonu daha yumuşak hale getirerek ilerleme kaydetti, ancak performans anlamında henüz bir ilerleme yok."

"Bu, Mercedes'in henüz çıkış yolunu nasıl bulacağını bilmediği bir kısır döngü. Bir sonraki yarış olan Britanya GP'sinde daha rekabetçi olmayı umuyorlar çünkü uzun, hızlı virajlar ve pürüzsüz pist yüzeyi araçlarına oldukça uygun."