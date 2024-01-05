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Formula 1
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Ülkeler, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için ne kadar ödüyorlar?

Formula 1 takviminde 24 yarış yer alıyor ve hepsinin spora ev sahipliği yapmak için ödediği ücret farklı. Peki kim ne kadar ödüyor? Gelin beraber bakalım.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the remainder of the field at the start

2024 sezonunda toplam 24 yarış düzenlenecek ve F1 tarihinde ilk kez bir sezonda 22'den fazla yarış gerçekleştirilmiş olacak.

2024 sezonunun ardından iki ülkenin sözleşmesi bitecek; Silverstone ve Suzuka. Fakat bu iki ikonik pistin takvimde kalması neredeyse kesin gibi.

Fakat 2025 sezonunun ardından pek çok pistin anlaşması sona erecek ve bundan sonrası için bir tür "rotasyon" sisteminin devreye girmesi bekleniyor.

Takvime dahil edilen pistler arasında Melbourne en uzun vadeli anlaşmaya sahip olsa da, Formula 1'in organizatör olarak hareket ettiği Las Vegas'ın uzun vadeli bir anlaşması mevcut.

Ödeme miktarına ilişkin veriler Speedcafe tarafından elde edildi fakat sözleşmelerin ayrıntıları gizli ve rakamlar tamamen net verilere dayanmıyor. Yani ufak oynamalar olabilir.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda en yüksek ücreti 57 milyon dolarla Bakü öderken, en az ücreti 20 milyon dolarla Monako ödüyor.

Son olarak mevcut tabloda, 2023 ücretlerinin baz alındığını hatırlatalım.

F1 2024 takvimi, sözleşmeler ve ücretler

Grand Prix Pist Sözleşme sonu 2023'teki ücret
Japonya Suzuka 2024 25 milyon dolar
Büyük Britanya Silverstone 2024 26 milyon dolar
Belçika Spa 2025 22 milyon dolar
Çin Şanghay 2025 -
Emilia-Romagna Imola 2025 21 milyon dolar
İtalya Monza 2025 25 milyon dolar
Las Vegas Las Vegas 2025 -
Meksika şehri Hermanos Rodriguez 2025 30 milyon dolar
Monako Monako 2025 20 milyon dolar
Hollanda Zandvoort 2025 32 milyon dolar
Azerbaycan Bakü 2026 57 milyon dolar
ispanya Barselona 2026 25 milyon dolar
Amerika Birleşik Devletleri Austin 2026 30 milyon dolar
Avusturya Spielberg 2027 25 milyon dolar
Suudi Arabistan Cidde 2027 55 milyon dolar
Singapur Marina Bay 2028 35 milyon dolar
Abu Dabi Yas Marina 2030 42 milyon dolar
Sao Paulo Interlagos 2030 25 milyon dolar
Kanada Gilles Villeneuve 2031 32 milyon dolar
Miami Miami 2031 -
Macaristan Hungaroring 2032 40 milyon dolar
Katar Losail 2032 55 milyon dolar
Bahreyn Sakhir 2036 52 milyon dolar
Avustralya Albert Park 2037 37 milyon dolar

 

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