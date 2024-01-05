Ülkeler, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için ne kadar ödüyorlar?
Formula 1 takviminde 24 yarış yer alıyor ve hepsinin spora ev sahipliği yapmak için ödediği ücret farklı. Peki kim ne kadar ödüyor? Gelin beraber bakalım.
2024 sezonunda toplam 24 yarış düzenlenecek ve F1 tarihinde ilk kez bir sezonda 22'den fazla yarış gerçekleştirilmiş olacak.
2024 sezonunun ardından iki ülkenin sözleşmesi bitecek; Silverstone ve Suzuka. Fakat bu iki ikonik pistin takvimde kalması neredeyse kesin gibi.
Fakat 2025 sezonunun ardından pek çok pistin anlaşması sona erecek ve bundan sonrası için bir tür "rotasyon" sisteminin devreye girmesi bekleniyor.
Takvime dahil edilen pistler arasında Melbourne en uzun vadeli anlaşmaya sahip olsa da, Formula 1'in organizatör olarak hareket ettiği Las Vegas'ın uzun vadeli bir anlaşması mevcut.
Ödeme miktarına ilişkin veriler Speedcafe tarafından elde edildi fakat sözleşmelerin ayrıntıları gizli ve rakamlar tamamen net verilere dayanmıyor. Yani ufak oynamalar olabilir.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda en yüksek ücreti 57 milyon dolarla Bakü öderken, en az ücreti 20 milyon dolarla Monako ödüyor.
Son olarak mevcut tabloda, 2023 ücretlerinin baz alındığını hatırlatalım.
F1 2024 takvimi, sözleşmeler ve ücretler
|Grand Prix
|Pist
|Sözleşme sonu
|2023'teki ücret
|Japonya
|Suzuka
|2024
|25 milyon dolar
|Büyük Britanya
|Silverstone
|2024
|26 milyon dolar
|Belçika
|Spa
|2025
|22 milyon dolar
|Çin
|Şanghay
|2025
|-
|Emilia-Romagna
|Imola
|2025
|21 milyon dolar
|İtalya
|Monza
|2025
|25 milyon dolar
|Las Vegas
|Las Vegas
|2025
|-
|Meksika şehri
|Hermanos Rodriguez
|2025
|30 milyon dolar
|Monako
|Monako
|2025
|20 milyon dolar
|Hollanda
|Zandvoort
|2025
|32 milyon dolar
|Azerbaycan
|Bakü
|2026
|57 milyon dolar
|ispanya
|Barselona
|2026
|25 milyon dolar
|Amerika Birleşik Devletleri
|Austin
|2026
|30 milyon dolar
|Avusturya
|Spielberg
|2027
|25 milyon dolar
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2027
|55 milyon dolar
|Singapur
|Marina Bay
|2028
|35 milyon dolar
|Abu Dabi
|Yas Marina
|2030
|42 milyon dolar
|Sao Paulo
|Interlagos
|2030
|25 milyon dolar
|Kanada
|Gilles Villeneuve
|2031
|32 milyon dolar
|Miami
|Miami
|2031
|-
|Macaristan
|Hungaroring
|2032
|40 milyon dolar
|Katar
|Losail
|2032
|55 milyon dolar
|Bahreyn
|Sakhir
|2036
|52 milyon dolar
|Avustralya
|Albert Park
|2037
|37 milyon dolar
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