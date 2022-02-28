Ukrayna Federasyonu, Rusya'nın uluslararası turnuvalardan yasaklanmasını istiyor

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Geçtiğimiz Perşembe günü, Rusya Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlatılacağını açıkladı, akabinde de Rus askeri birlikleri ülkeye giriş yaptı. Bu operasyon birçok ülkenin tepkisiyle karşılaştı ve uluslararası toplumdan peş peşe yaptırım kararları gelmeye başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, işgalin başlamasından bu yana beş gündür düzenli olarak füze saldırılarına maruz kaldı. Bugün Belarus sınırında barış için görüşmeler başlayacak.

Formula 1 geçtiğimiz hafta Rusya GP'sinin iptal edildiğini açıkladı. Bu karar takımlar ve pilotlardan da destek gördü. Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, kararın alınmasından önce, gerçekleşmesi durumunda Rusya yarışını boykot edeceğini açıklamıştı.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de yazdığı bir mektup ile Ukrayna Motorsporları Federasyonu'na (FAU) "kendisinin ve FIA'nın tam desteğini" sundu.

FAU başkanı Leonid Kostyuchenko ise mektuba karşılık olarak, "tüm devlet kaynaklarının toparlanmaya yönlendirileceği savaş sonrası dönem için FIA'dan destek talep edebileceklerini" söyledi.

Ayrıca FIA'nın hem Rusya'ya hem de müttefiki Belarus'a karşı şampiyonalarındaki rakiplerini etkileyecek bir dizi hamle yapması çağrısında bulundu.

Bu, Rusya ve Belarus federasyonları tarafından verilen lisanslara sahip olanların kendi ülkeleri dışında yarışmalarının yasaklanmasını da içeriyordu.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Erik Junius

Eğer bu yaptırım gerçekleşirse, Haas pilotu Nikita Mazepin bu durumdan direkt olarak etkilenecek. Mazepin, Rusya Otomobil Federasyonu'nun verdiği lisans ile yarışmakta.

Mazepin'in Formula 1'deki geleceğine dair belirsizlikler sürüyor. Haas, testlerin son gününde isim sponsorları olan Uralkali'nin logolarını araçtan kaldırmıştı. O günden beridir dedikodular devam etmekte.

Mazepin geçtiğimiz hafta Twitter hesabından attığı bir tweet'te, "Olan biten üzerinde herhangi bir kontrole sahip değilim, fakat kontrol edebileceğim şeylere odaklanmaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi. Mazepin, Cuma günü, Uralkali logolarının sökülmüş olduğu beyaz bir renk düzeniyle yarışan Haas ile piste çıktı.

FAU ayrıca Rusya ve Belarus'un FIA onaylı etkinliklere ev sahipliği yapmasının yasaklanması, devlet sembollerinin ve bayraklarının kullanılmasının yasaklanması ve tüm Rusya ve Belarus vatandaşı üyelerin FIA'dan dışlanması çağrısında bulundu.

Bu yıl Soçi'de yapılması planlanan FIA WTCR yarışı, Cumartesi günü serinin organizatörü tarafından "Ukrayna'daki son derece üzücü ve rahatsız edici olaylar" nedeniyle iptal edilirken, Rusya'da -Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere- bir dizi başka önemli spor etkinliği de iptal edildi.

FIFA Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya milli futbol takımının kendi sahasında uluslararası maçlar oynayamayacağını, ülkenin 'Rusya Futbol Birliği' ismi altında rekabet etmek zorunda kalacağını ve maçlar öncesinde bayrağını veya marşını kullanmayacağını duyurdu.

FIM ise -FIA'nın iki tekerlekli eşdeğeri- geçen hafta bu yıl Ukrayna ve Rusya'daki tüm dünya şampiyonası etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.