Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi

Lewis Hamilton, üçüncü antrenman seansında, yavaş şekilde giden gruptan kaçmaya çalışırken neredeyse kaza yapıyordu.

Bunun üzerine hakemler, o olaya dahil olan Nicholas Latifi, Romain Grosjean, Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon ve Carlos Sainz'ı görüşmeye çağırdı.

Hakemler sürücüleri ve takım temsilcilerini dinledi, video görüntülerine baktı ve GPS verilerini inceledi.

Sonuç olarak bu olayda herhangi bir sürücüyü sorumlu tutmanın imkansız olduğuna karar verildi. Bundan ötürü de kimse ceza almadı.

Ancak FIA, bir kez daha sürücüleri olması gerekenden daha yavaş gitmemeleri konusunda uyardı.