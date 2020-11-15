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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"

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Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"
Ekleyen:

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonu sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamladıklarını duyurdu.

Başkanın açıklaması şu şekilde oldu:

"T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kusursuz bir yarış yönettik.

Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." 

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör TOSFED

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