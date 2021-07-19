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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1 takımlarından üçü bu hafta Britanya'da 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastikleri test edecek.

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Pirelli, bu yıl şimdiye kadar Ferrari, Alpine, Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo ve AlphaTauri ile 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastikleri test etmişti.

Bu takımlar Jerez, Bahreyn, Imola, Barselona, Paul Ricard ve Red Bull Ring'de testler gerçekleştirdi.

Britanya Grand Prix'sinin ardından üç takım Silverstone'dan tamamen ayrılmadı ve 20-21 Temmuz tarihlerinde iki günlük özel bir test yapacaklar.

Yapılan açıklamaya göre Red Bull, sadece salı günü piste çıkacak ve kuru zemin lastiklerini test edecek. Direksiyona takımın yedek ve test pilotu Alex Albon geçecek.

Aston Martin ve Haas pilotları ise hem salı hem de çarşamba günü piste çıkacak. Aston Martin'in aracını Salı günü Sebastian Vettel, Çarşamba günü ise Lance Stroll sürecek.

Haas'ta direksiyona Mick Schumacher ve Nikita Mazepin geçecek fakat hangi pilotun hangi gün piste çıkacağı henüz açıklanmadı.

18 inç lastik test programı:

Pist

Tarih

Lastikler

Takım

Jerez de la Frontera

22 Şubat

Kuru zemin

Ferrari

Jerez de la Frontera

23-24 Şubat

Islak zemin

Ferrari

Bahreyn

30-31 Mart - 1 Nisan

Kuru zemin

Ferrari (1.gün),
Alpine (2-3. gün)

Imola

20-21 Nisan

Kuru zemin

Mercedes

Barcelona

11-12 Mayıs

Kuru zemin

Alpine (1.gün), Red Bull ve
Alfa Romeo (1-2. gün)

Paul Ricard

25-26 Mayıs

Islak zemin

Mercedes (Ferrari katıldı)

Spielberg

6-7 Temmuz

Kuru zemin

AlphaTauri

Silverstone

20-21 Temmuz

Kuru zemin

Red Bull (1. gün), Aston Martin ve  Haas (1-2. gün)

Budapeşte

3-4 Ağustos

Kuru zemin

Mercedes ve McLaren (1. gün), Ferrari ve McLaren (2. gün)

Magny-Cours

15-16 Eylül

Islak zemin

Alpine
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