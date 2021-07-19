Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek
Formula 1 takımlarından üçü bu hafta Britanya'da 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastikleri test edecek.
Pirelli, bu yıl şimdiye kadar Ferrari, Alpine, Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo ve AlphaTauri ile 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastikleri test etmişti.
Bu takımlar Jerez, Bahreyn, Imola, Barselona, Paul Ricard ve Red Bull Ring'de testler gerçekleştirdi.
Britanya Grand Prix'sinin ardından üç takım Silverstone'dan tamamen ayrılmadı ve 20-21 Temmuz tarihlerinde iki günlük özel bir test yapacaklar.
Yapılan açıklamaya göre Red Bull, sadece salı günü piste çıkacak ve kuru zemin lastiklerini test edecek. Direksiyona takımın yedek ve test pilotu Alex Albon geçecek.
Aston Martin ve Haas pilotları ise hem salı hem de çarşamba günü piste çıkacak. Aston Martin'in aracını Salı günü Sebastian Vettel, Çarşamba günü ise Lance Stroll sürecek.
Haas'ta direksiyona Mick Schumacher ve Nikita Mazepin geçecek fakat hangi pilotun hangi gün piste çıkacağı henüz açıklanmadı.
18 inç lastik test programı:
|
Pist
|
Tarih
|
Lastikler
|
Takım
|
Jerez de la Frontera
|
22 Şubat
|
Kuru zemin
|
Ferrari
|
Jerez de la Frontera
|
23-24 Şubat
|
Islak zemin
|
Ferrari
|
Bahreyn
|
30-31 Mart - 1 Nisan
|
Kuru zemin
|
Ferrari (1.gün),
|
Imola
|
20-21 Nisan
|
Kuru zemin
|
Mercedes
|
Barcelona
|
11-12 Mayıs
|
Kuru zemin
|
Alpine (1.gün), Red Bull ve
|
Paul Ricard
|
25-26 Mayıs
|
Islak zemin
|
Mercedes (Ferrari katıldı)
|
Spielberg
|
6-7 Temmuz
|
Kuru zemin
|
AlphaTauri
|
Silverstone
|
20-21 Temmuz
|
Kuru zemin
|
Red Bull (1. gün), Aston Martin ve Haas (1-2. gün)
|
Budapeşte
|
3-4 Ağustos
|
Kuru zemin
|
Mercedes ve McLaren (1. gün), Ferrari ve McLaren (2. gün)
|
Magny-Cours
|
15-16 Eylül
|
Islak zemin
|
Alpine