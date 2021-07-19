Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Pirelli, bu yıl şimdiye kadar Ferrari, Alpine, Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo ve AlphaTauri ile 2022 sezonunda kullanılacak 18 inç lastikleri test etmişti.

Bu takımlar Jerez, Bahreyn, Imola, Barselona, Paul Ricard ve Red Bull Ring'de testler gerçekleştirdi.

Britanya Grand Prix'sinin ardından üç takım Silverstone'dan tamamen ayrılmadı ve 20-21 Temmuz tarihlerinde iki günlük özel bir test yapacaklar.

Yapılan açıklamaya göre Red Bull, sadece salı günü piste çıkacak ve kuru zemin lastiklerini test edecek. Direksiyona takımın yedek ve test pilotu Alex Albon geçecek.

Aston Martin ve Haas pilotları ise hem salı hem de çarşamba günü piste çıkacak. Aston Martin'in aracını Salı günü Sebastian Vettel, Çarşamba günü ise Lance Stroll sürecek.

Haas'ta direksiyona Mick Schumacher ve Nikita Mazepin geçecek fakat hangi pilotun hangi gün piste çıkacağı henüz açıklanmadı.

18 inç lastik test programı:

Pist Tarih Lastikler Takım Jerez de la Frontera 22 Şubat Kuru zemin Ferrari Jerez de la Frontera 23-24 Şubat Islak zemin Ferrari Bahreyn 30-31 Mart - 1 Nisan Kuru zemin Ferrari (1.gün),

Alpine (2-3. gün) Imola 20-21 Nisan Kuru zemin Mercedes Barcelona 11-12 Mayıs Kuru zemin Alpine (1.gün), Red Bull ve

Alfa Romeo (1-2. gün) Paul Ricard 25-26 Mayıs Islak zemin Mercedes (Ferrari katıldı) Spielberg 6-7 Temmuz Kuru zemin AlphaTauri Silverstone 20-21 Temmuz Kuru zemin Red Bull (1. gün), Aston Martin ve Haas (1-2. gün) Budapeşte 3-4 Ağustos Kuru zemin Mercedes ve McLaren (1. gün), Ferrari ve McLaren (2. gün) Magny-Cours 15-16 Eylül Islak zemin Alpine