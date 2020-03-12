Üç takım Melbourne'de yarışmaya hazırdı

Bu durum, ilginç şekilde 2005 Amerika GP’nin bir tekrarının yaşanması ihtimalini ortaya çıkarmıştı.

Red Bull Racing, AlphaTauri ve Racing Point, yarışmaya istekli olan takımlardı. Bir takım üyesi, “Bizler yarışçıyız ve yarışmak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Dün akşam Melbourne'deki bir otelde Ross Brawn ile yaptıkları görüşmede, McLaren'in yarıştan çekilmesi sonrasında takımların yarışıp yarışmama konusunda seçtiği taraflar belli oldu.

Takımların çoğu yarışın iptal olmasını isterken, bu üç takımın patronları Christian Horner, Franz Tost ve Otmar Szafnauer, sağlık otoritelerinin tersini söylemediği sürece takımlarının yarışacağını belirttiler. Bu durum sonrasında da FIA, F1 ve Victoria hükumeti arasında, yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda gece boyunca süren bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede kararın kim tarafından alınması gerektiği ve iptal durumunda ortaya çıkacak finansal sorunlar masaya yatırıldı.

Mercedes, yarışın iptali için FIA'ya dilekçe yolladı

Mercedes, Ferrari ve Renault - üretici olarak takıma sahip üç takım - yarışa çıkmaya karşı olduklarını belirttiler ve daha sonrasında Mercedes, FIA yönetimine yarışın iptali için bir dilekçe de yolladı.

Cuma sabahı itibariyle sadece takımların ana çalışanları piste geldi. Ferrari ve Mercedes'in garajları, birinci antrenman seansına 1 saat kala bile kapalı konumdaydı, ki normalde bu durum kurallara aykırı. Renault ise garajını açmış olsa da takımın araçları kapalı park konumundalardı, yani üstlerinde tente bulunmaktaydı. Kalan diğer 6 takım - yarıştan çekilen McLaren takımı ve bahsedilen üç takım dışındakiler - garajlarını açtılar ancak sadece üç takım pistin açılması durumuna hazırlık olarak ciddi bir çalışma içerisindeydi.