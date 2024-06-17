Üç takım kış testlerinin Barselona'da yapılmasını istiyor, diğerleri karşı çıkıyor

2025 kış testlerinin yeri hakkında Formula 1 dünyasında yeni bir tartışma yaşanıyor gibi görünüyor.

Red Bull Racing, RB ve Sauber, testlerin Barselona'da yapılmasını öneriyorlar. Bu önerinin arkasında, testlerin İspanya'da yapılmasının her takıma yaklaşık 800 bin euro tasarruf sağlayacak olması yatıyor.

Ancak, diğer yedi takım bu teklife karşı çıkıyor ve testlerin Bahreyn'deki Sakhir pistinde yapılmasında ısrar ediyor.

Bahreyn testlerinin, takımların alışık olduğu bir ortamda yapılmasıyla önemli bir avantaj yakaladıklarını düşünüyorlar.

Üstelik buradaki hava koşullarının tutarlı olması, testlerin verimliliği açısından da önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Bu konuda nihai karar, bir sonraki Formula 1 Komisyonu toplantısında verilecek.

Bahreyn'in seçilmesi durumunda, 2025 kış testleri 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 sezonu öncesinde, yeni teknik düzenlemelere geçiş nedeniyle takımların iki adet üç günlük test seansı olacağı şimdiden biliniyor.

Bu ekstra test günleri, takımların yeni düzenlemelere uyum sağlama sürecini hızlandırmak ve araçlarını daha iyi hazırlamak için fırsat sunacak.