Üç takım Ferrari-Haas ortaklığının incelenmesini mi istedi?

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Haas, spora girdiği günden bu yana benzersiz bir iş modeli tercih ediyor. Buna göre, Amerikalı ekip mümkün olduğunca çok parçayı Ferrari'den ve diğer tedarikçilerden hazır şekilde satın alıyor ve sadece belli kısımları kendileri üretiyor. Bundan ötürü takım şu anda çok az personele sahip ve F1'in en küçük takımı olmaya devam ediyor.

Bu yaklaşık 2016'dan beri hiç değişmedi ve kurallar dahilinde izin verilen parçaları Ferrari'den aldıkları için de, gridin en küçük takımı olmalarına rağmen iyi sonuçlar alabiliyorlar.

Son iki yılda bu konu pek konuşulmadı çünkü Haas gridin en gerisindeydi. Fakat bu yıl iyi performans göstermeye başlamalarının ardından gözler yine Haas'a çevrildi.

Bu yıl Ferrari, bütçe sınırı nedeniyle belli çalışanlarını Haas'a gönderdi ve aynı zamanda Maranello fabrikasında Haas'ın kendi bölümü var. Ancak bu bölüm, F1 kısmına yakın değil ve buraya Ferrari F1 mühendisleri gelmiyor.

Yine de bazı takımlar veri aktarımı olup olmadığını merak ediyorlar.

Bu konu geçmişte Mercedes - Racing Point/Aston Martin arasındaki işbirliğinde de gündeme gelmişti.

Aslına bakılırsa Haas ve Ferrari aracı birbirine benzetilse de, yakından bakıldığında farklı yaklaşımlar tercih ettikleri görülüyor. Yine de AMuS'a göre üç takım, VF-22 ve F1-75 arasındaki benzerliklerin daha fazla araştırılması için FIA'ya talepte bulundu.

AMuS'a göre bu takımların kim olduğu belli değil ancak daha önceki eleştirileri göz önüne alındığında McLaren, Aston Martin, Alpine ve Mercedes'ten üçü gibi görünüyor.

Şimdiye kadar bu konuyla ilgili FIA tarafında resmi bir adım atılmadı.